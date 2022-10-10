24 канал підготував актуальні поради на випадок тривалих відключень електрики, перебоїв зі світлом та зв'язком. Рекомендуємо заздалегідь підготувати свої ґаджети на випадок непередбачуваної ситуації, адже вони обов'язково знадобляться нам, як для зв'язку з рідними, так і для того, щоб залишатися в курсі всього, що відбувається в країні.

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Перш за все важливо заздалегідь підготувати план дій на випадок надзвичайної ситуації. Таким чином, ви зможете швидко та ефективно зреагувати на події, не панікувати та залишатися в зібраному стані.

Які ґаджети потрібно підготувати

Смартфон

Заздалегідь зарядіть свій смартфон та переведіть його у режим економії енергії. Це допоможе довше зберегти максимальний заряд батареї. У випадку віялових відключень електроенергії вам потрібно буде максимально довго тримати смартфон увімкненим. Деякі телефони мають спеціальні режими ультраекономії, які фактично перетворюють пристрій в звичайний телефон з функцією дзвінків та повідомлень. В такому режимі смартфон здатен пропрацювати до 3-4 днів без зарядки.

Павербанк

Обов'язково подбайте про об'ємний павербанк для телефону. Його теж слід заздалегідь зарядити і використовувати, якщо електроенергія недоступна. Це просто необхідна річ, яка повинна лежати у вашому будинку і бути готовою до використання у будь-який момент. Найкращим варіантом буде об'ємна батарея з можливістю зарядження ноутбука і окремою розеткою. Ціна таких акумуляторів не мала, однак вони можуть забезпечити вас електрикою впродовж кількох днів.

Радіо

По радіо транслюються важливі сповіщення, які можуть інформувати про ситуацію в країні та вашому місті, тож потрібно подбати про невеликий радіоприймач та додаткові батарейки до нього. Також радіо може бути доступне і на вашому смартфоні. Не всі моделі підтримують цю функцію, але якщо вона у вас є, варто подбати про провідні навушники, адже вони слугують антеною.

Також можна придбати звичайний кнопковий телефон з ліхтариком та радіоприймачем, або ж спеціальну захищену модель з аналогічними функціями та використовувати її саме для таких випадків. Потрібно зарядити такий пристрій до 90% та вимкнути його. Раз в місяць його варто вмикати, трохи підзаряджати і знову вимикати.

Зарядні пристрої та кабелі

Приготуйте зарядний пристрій для вашого смартфона, а якщо у вас є авто – придбайте автомобільний зарядний пристрій. Це корисний спосіб зарядити телефон, якщо у вас відключиться електроенергія. Так ви зможете поновити заряд батареї дорогою до магазину, наприклад. Якщо ви турбуєтеся про розрядку автомобільного акумулятора за допомогою телефону, не потрібно. Ви можете одночасно заряджати 20 телефонів, і ваша машина все одно продовжить заводитися, тож це також надійне додаткове джерело енергії, на випадок тривалої відсутності електрики

Підготуйте резервну копію даних та документів

Тримайте важливі дані, такі як контактна інформація, особисті фотографії та копії документів, у хмарі та в пам'яті смартфона. Ви можете скористатися будь-яким сервісом. Для того, щоб зберегти важливі документи не обов'язково навіть платити за хмарне сховище – достатньо мінімального безкоштовного об'єму.

Ваші пристрої на базі iOS чи Android мають автоматичне резервне копіювання, яке ви можете увімкнути, щоб ваші фотографії та важливі документи завжди зберігалися у хмарі.

Також відскануйте чи сфотографуйте свої важливі документи і збережіть їх на флешку. Додатково перевірте актуальність документів у застосунку Дія. Пам'ятайте, що цифровий паспорт у Дії має таку ж юридичну силу, як і фізичний документ.

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Підготуйте план зустрічі на випадок зникнення зв'язку

Так само як у вашої родини може бути план зустрічі біля дерева перед вашим будинком на випадок пожежі, гарною ідеєю буде домовитися про місце зустрічі в соціальних мережах на випадок надзвичайних ситуацій.

Обов'язково довідайтеся де у вашому місці розташовані укриття, завантажте собі карту на смартфон і домовтеся з рідними та близькими про зустріч у конкретному місці поряд з укриттям, якщо цього потребуватиме ситуація.

Важливо! Ми не маємо на меті змусити вас панікувати. Якщо ви будете підготовлені на випадок непередбачуваної ситуації, приводів для паніки у вас не буде. Озбройтеся інформацією, підготуйте техніку і продовжуйте донатити на ЗСУ.