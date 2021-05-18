Праві, звісно, ті, хто вважає Землю круглою. Це розуміли ще стародавні греки, спостерігаючи за місячними затемненнями. В цей час між Сонцем та Місяцем опиняється Земля. Місяць потрапляє в тінь нашої планети й можна побачити, що Земля – кругла. Але до ідеальної кулі планета все ж не "дотягує".

Цікаво Що буде, якщо Земля зупиниться



Геоїд / Фото Wikipedia

Геоїд

Часто в мережі можна зустріти "зображення істинної форми Землі", за яке часто видають геоїд. Геоїд – це, якщо спрощувати, гравітаційний глобус Землі. Гиря, яку зважили в різних частинах землі буде важити по різному. Це і показує нам гравітаційний глобус – нерівномірність гравітаційного потенціалу у різних частинах планети.

Нерівності поверхні

А от, що дійсно не дозволяє назвати Землю повноцінною кулею – це сплюснутість. Оскільки земля обертається довкола власної осі, вона сплющується з полюсів. Саме тому екваторіальний і полярний радіуси відрізняються на 21 кілометр.

Окрім сплюснутості поверхня Землі дещо шорстка. Це викликано, звісно, перепадами висот. Але вони в масштабах всієї планети занадто малі. Тому можна сказати, що Земля гладенька в масштабах планети.

Таким чином виходить, що Земля має форму неправильної кулі, трішки сплюснутої з полюсів.