Яку форму мали найперші клітини на планеті Земля

Життя зародилося на Землі мільярди років тому й тепер ми шукаємо його "витоки". Для розуміння цього нам потрібно розуміти, наприклад, яку форму мали найперші клітини, що виникли.

Форма клітини прямо впливає на її фізичні та хімічні властивості. Відповідно, для різних функцій в організмі клітини набували різних форм. Та на зорі існування життя, як вважають науковці, усе було "простіше". Клітини тоді, як вважалося довгий час, набували сферичної форми. Але експериментально це не було ні підтверджено, ні спростовано.

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Варіації різних форм клітин, отримані під час експерименту / Фото Phys

Яку форму мали перші клітини

Наукова група вирішила перевірити, яку ж форму могли мати перші клітини мільярди років тому. Для цього дослідники взяли бактерії кишкової палички й виростили їх в лабораторії, відтворивши умови, які були на Землі під час існування там першого примітивного життя.

Вважається, що середовище, у якому виникло перше життя на планеті, являло собою суміш з велетенської кількості речовин. Але найбільше там було жирних кислот, наприклад, олеїнової кислоти. Кишкова паличка може споживати її й тому науковці виростили шість окремих ліній бактерії у середовищі, наповненому олеїновою кислотою. Це імітувало умови на Землі, коли доступу до глюкози у життя не було.

Бактерії швиденько адаптувалися до нових умов, поглинаючи олеїн у безглюкозному середовищі й згодом почали розмножуватися. Клітини кишкової палички, звісно, також адаптувалися до нових умов й набували нової форми – такої, яка, на думку вчених, була у перших клітин на Землі. І ця форма – сферична. Так, дослідження підтвердило давню теорію про сферичність перших клітин.