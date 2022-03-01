Якщо зникне зв'язок: де дивитися українські канали на YouTube

У Києві окупанти пошкодили вежу зв'язку. У випадку зникнення доступу до телебачення переглядати прямі ефіри можна також на YouTube.

24 канал зібрав для вас посилання на найпопулярніші канали та їхні прямі трансляції. Детальніше – далі.

Цікаво У Києві росіяни поцілили в телевежу

Нагадаємо, о 17:11 у Києві росіяни влучили в телевежу. Можуть виникнути проблеми з телебаченням та інтернетом.

Очікується резервне мовлення частини каналів.

: практично усі телеканали та новинні видання сьогодні мають власні сторінки в соцмережах, сайти, телеграм канали, канали в YouTube. У випадку зникнення доступу до телеефіру, отримати доступ до інформації можна через інтернет.