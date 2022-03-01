Якщо зникне зв'язок: де дивитися українські канали на YouTube
1 березня 2022 , 17:42Читать новость на русском
У Києві окупанти пошкодили вежу зв'язку. У випадку зникнення доступу до телебачення переглядати прямі ефіри можна також на YouTube.
24 канал зібрав для вас посилання на найпопулярніші канали та їхні прямі трансляції. Детальніше – далі.
Цікаво У Києві росіяни поцілили в телевежу
- 24 канал за цим посиланням.
- Суспільне дивіться тут.
- Телеканал Рада веде пряму трансляцію тут.
- Телеканал 1+1 переглядайте тут.
- Espreso.TV транслюють тут.
- Новий канал дивіться за цим посиланням.
Нагадаємо, о 17:11 у Києві росіяни влучили в телевежу. Можуть виникнути проблеми з телебаченням та інтернетом.
Очікується резервне мовлення частини каналів.Нагадуємо: практично усі телеканали та новинні видання сьогодні мають власні сторінки в соцмережах, сайти, телеграм канали, канали в YouTube. У випадку зникнення доступу до телеефіру, отримати доступ до інформації можна через інтернет.