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Цікаво У Києві росіяни поцілили в телевежу

Нагадаємо, о 17:11 у Києві росіяни влучили в телевежу. Можуть виникнути проблеми з телебаченням та інтернетом.

Очікується резервне мовлення частини каналів.