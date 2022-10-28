Що буде, якщо Росії вдасться знищити супутники Starlink: пояснення IT-підприємця

У російському МЗС пригрозили збивати супутники Starlink Ілона Маска, а також компаній Planet Labs та Maxar – угруповання США, яке передає Україні розвіддані та забезпечує ЗСУ закритим зв'язком.

Це може призвести до того, що людство взагалі втратить можливість літати в космос. Про це 24 каналу розповів IT-підприємець, студент Міжнародного космічного університету Дмитро Білаш.

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Що буде, якщо зруйнувати супутник

За його словами, проблема в тому, що знищити супутник – не те саме, що знищити літак. Якщо його зруйнувати за допомогою ракети, то він перетворюється на космічне сміття. Воно продовжує літати та циркулювати навколо планети й довгий час нікуди не дівається.

Чим більше сміття перебуває на орбіті, тим більше ризиків того, що воно знищить й інші супутники. Так може запуститись певний ланцюговий ефект,

– сказав Білаш.

Він пояснив, що у такому разі все, що перебуває навколо орбіти чи у певному секторі, може бути фактично знищеним.

Зрештою, замість того, щоб мати орбіту, яка відкрита для розвитку космосу та запускання супутників, ми матимемо щільний шар сміття. Воно буде просто блокувати доступ світові до космосу не лише Україні та США.

Тож фахівець наголосив, що такими погрозами росіяни не враховують потенційних масштабних наслідків.

Що буде, якщо Starlink вдасться знищити

Тож, якщо це станеться і Росії таки раптом вдасться знищити супутники Starlink, теоретично, це космічне сміття вдасться прибрати. Однак поки немає технологій, які здатні робити це масово.

Разом з тим, США зазначили, що притягнуть Росію до відповідальності, якщо це станеться.

Маск продовжить фінансувати Starlink в Україні

Ілон Маск запостив новий твіт, де заявив, що продовжить фінансувати систему супутникового зв'язку Starlink в Україні. SpaceX вже відкликала свій запит на фінансування після серії скандальних дописів.

Мільярдер водночас він дорікнув, що інші компанії продовжують заробляти, а його компанія буде надавати гроші Україні.

Маск говорив, що в Україну відправили 25 300 терміналів, але нібито тільки 10 630 платять за обслуговування.

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