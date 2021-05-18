eBike від Porsche: якою новинкою здивувала автомобільна компанія

Німецька автобудівна компанія Porsche славиться своїми стильними автомобілями. Та тепер у списку їхньої продукції є і електровелосипеди. Чим здивують ці новинки сучасної інженерії? Читайте далі.

Велосипеди виготовлені у двох варіантах: Sport та Cross. Перший варіант дещо дорожчий за другий. До речі, перше, чим здивують вас велосипеди – це ціна. Porsche eBike Sport обійдеться покупцеві у 13 635 доларів США. Porsche eBike Cross коштує менше – 10 865 доларів США.

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Porsche eBike Sport / Фото Porsche



Porsche eBike Cross / Фото Porsche

Особливості електровелосипедів Porsche

Sport та Cross являють собою стильні велосипеди з вбудованим мотором Shimano Steps EP-8, який забезпечить момент сили 85 ньютон-метрів. Це дасть змогу розганятися до 25 кілометрів на годину за допомогою одного лише мотора. Обмеження швидкості зумовлене законодавствами країн Європи відносно електровелосипедів.

На рулі велосипедів вбудований дисплей SHIMANO, який покаже водієві швидкість, пройдену відстань, рівень заряду батареї та інше.

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Дисплей на велосипеді Porsche eBike Sport / Фото Porsche

Є три особливості, які відрізняють Sport від Cross: