Електрокари: якої шкоди навколишньому середовищу може завдати "зелений" транспорт

Популярність електрокарів зростає шаленими темпами. Це не дивно, бо вони славляться нульовими викидами в атмосферу. Однак є інший бік медалі – сировина, яку використовують для виробництва батарей та двигунів.

Джерело: 24 канал

Електричні та гібридно-електричні машини зберігають енергію у літій-іонних акумуляторах. Це такі собі збільшені батареї для ноутбуків чи смартфонів.

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Майбутнє за електрокарами

У найближчі 20 років світ може повністю відмовитися від автомобілів із двигуном внутрішнього згорання. Держави одна за одною приймають закони, які зобов’язують їхніх громадян пересідати на "зелений" транспорт. На цьому тлі виробництво електрокарів зростає у геометричній прогресії.

Якщо самі електромобілі є чистими, то їх виробництво має певний екологічний вплив.

Про загрози

Джерела: HIR, FT

Критично важливими матеріалами в літій-іонних батареях є літій та кобальт.

Літій

Літій є найлегшим твердим елементом у таблиці Менделєєва, а його часта у земній корі становить лише 0,002% .

у таблиці Менделєєва, а його часта у земній корі становить . Видобувають його в основному з шахт Австралії , іноді з родовищ глини та солоних озер Аргентини , Болівії та Чилі .

, іноді з родовищ глини та солоних озер , та . Для видобутку літію потрібна значна кількість води – приблизно 2,27 мільйона літрів на тонну літію.

– приблизно 2,27 мільйона літрів на тонну літію. У чилійському районі Салар-де-Атакама видобуток літію споживає 65% водопостачання регіону . Це не лише створило екстремальний дефіцит води , але й суттєво вплинуло на здатність місцевих фермерів вирощувати врожай та утримувати худобу.

. Це не лише створило екстремальний , але й суттєво вплинуло на здатність місцевих фермерів вирощувати врожай та утримувати худобу. Додатковим впливом видобутку літію на навколишнє середовище є те, що це завдає шкоди ґ рунту, забруднює повітря й без того обмежене водопостачання.

Кобальт

Приблизно половина світових запасів кобальту зосереджена в Демократичній республіці Конго. І це є найбільшою проблема, адже країна є політично нестабільною. Гірше того, 20% видобутого кобальту копають вручну на кустарних шахтах, де використовують дитячу працю. Недарма кобальт заслужив репутацію кров’яного діаманта у світі електромобілів. Через це поставки кобальту важко буде зробити етичними та безпечними.

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Чи є рішення цієї проблеми

Джерела: Autoexpress, FT, Atsdr

Виробники електрокарів намагаються вирішити цю проблему зменшенням залежності від кобальту. Деякі автомобільні виробники знизили використання кобальту в своїх акамуляторах, компенчуючи це збільшенням нікелю.

Однак, зменшення кобальту може знизити термін служби акумуляторів та збільшити ризики пожеж батарей. А пил з нікелю завдає суттєву шкоду здоров’ю людям, які беруть участь у його переробці.