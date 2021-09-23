Який справжній колір Сонця

Сонце дає Землі необхідну енергію, що на планеті існувало життя. Ніхто навіть уявити не може життя без Сонця. Та мало хто задумується над тим, а який же колір у нашого світила. Здавалося, а що тут думати? Сонце – жовте. Та чи так це насправді?

Науковці поділяють зірки на спектральні класи. Сонце відносить до класу G2V, який також називають "жовтий карлик". Навіть тут, здавалося б, назва говорить сама за себе. Та це не так, адже єдина зоря Сонячної системи не жовта, а біла. Щоб побачити це, достатньо знайти фотографії, зроблені з борту Міжнародної космічної станції.

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Схід Сонця, сфотографований з МКС / Фото NASA



На фотографіях з МКС Сонце має білий колір / Фото NASA

Чому "жовтий карлик" Сонце має білий колір

Сонце випромінює світло у всьому діапазоні довжин хвиль. Фактично, це відбувається у всіх частинах електромагнітного спектра, крім гамма-променів.

Пікова довжина хвилі в спектрі також зазвичай визначає видимий колір об'єкта. Наприклад, холодніші зірки мають червоніший колір, а гарячіші будуть синіми, жовтими та білими.

Та Сонце досягає максимуму на довжині хвилі, яка відносить до зеленого кольору у спектрі. Тоді чому Сонце не зелене?

Річ у тім, що у вузькому діапазоні видимого спектра кількість світла, яке випромінюється на кожній довжині хвилі, майже однакова. Але людське око не може сприйняти та розрізнити усе світло.

Тому мозок виводить немов "середнє арифметичне" у кольорі, зводячи різні кольори спектру разом. Таким чином, дуже невеликий надлишок зеленого світла око не помічає.

Тому справжній колір Сонця – білий.



На висоті МКС немає щільної атмосфери й промені Сонця не розсіюються / Фото NASA Johnson Flickr

Чому наша зоря зазвичай виглядає жовтою?

Все тому, що атмосфера Землі розсіює синє світло більш ефективно, ніж червоне.

Цей невеликий дефіцит синього світла означає, що око сприймає колір зорі як жовтий. І чим більший прошарок атмосфери опиняється між людиною та Сонцем – тим більше розсіюється синього кольору.

Наприклад, під час сходу або заходу світило взагалі стає червоним.