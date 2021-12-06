Який смайлик був найпопулярнішим серед користувачів у 2021 році: дослідження

Emoji або ж смайлики використовуються у повсякденних інтернет-листуваннях вже багато років. Організація Unicode, відповідальна за розробку стандартів кодування символів, опублікувала дослідження, яке показує найпопулярніші з них.

В Unicode підрахували, що емодзі в листуваннях і спілкуванні використовують 92 відсотки всіх користувачів у світі. Можна впевнено говорити про те, що уніфіковані мультиплатформенні смайлики стали невід'ємною частиною культури сучасного спілкування.

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Найпопулярніші emoji у 2021 році

Отож, у 2021 році найпопулярнішим емодзі виявився смайлик "Обличчя в сльозах радості".

На другому місці виявилося "Червоне серце"️.

На третьому – "Лусну від сміху" або "Качається від сміху".

Четвертим за популярністю став "Великий палець догори".

Замикає п'ятірку лідерів емодзі "Обличчя, що голосно плаче".



Найпопулярніші у 2021 році смайлики / Інфографіка 24 каналу

"Руки, стиснуті разом" або ж "Складені руки" – на шостій позиції.

Сьоме місце – за "Обличчям, що надсилає поцілунок".

Восьме – "Усміхнене обличчя з трьома сердечками".

На дев'ятому за популярністю у світі місці опинилося "Усміхнене обличчя з очима-серцями".

І на останньому десятому місці – "Усміхнене обличчя [з червоними щоками] й очі".

, що різні платформи та сайти дають одним і тим же смайликам назви хоч і схожі, але все ж з деякими відмінностями. Проте це не заважає загальному розумінню їх суті, оскільки основний акцент залишається на зовнішньому вигляді.

Попри складну ситуацію у світі у списку лише один сумний емодзі. Крім того, Unicode зазначає, що у 2021-му році змінилося значення, яким відправники наділяють "Зігнутий біцепс". Раніше він позначав силу, успіх або фізичні вправи, а тепер це символ закоченого рукава для отримання вакцини.

З усіх 3663 емодзі, які сьогодні доступні для використання, користувачі у 82 відсотках випадків відправляють усього трохи більше сотні з них.