В Unicode підрахували, що емодзі в листуваннях і спілкуванні використовують 92 відсотки всіх користувачів у світі. Можна впевнено говорити про те, що уніфіковані мультиплатформенні смайлики стали невід'ємною частиною культури сучасного спілкування.
Цікаво Galaxy Z Fold3 / Z Flip3: переваги третього покоління революційних складаних смартфонів Samsung
Найпопулярніші emoji у 2021 році
- Отож, у 2021 році найпопулярнішим емодзі виявився смайлик "Обличчя в сльозах радості".
- На другому місці виявилося "Червоне серце"️.
- На третьому – "Лусну від сміху" або "Качається від сміху".
- Четвертим за популярністю став "Великий палець догори".
- Замикає п'ятірку лідерів емодзі "Обличчя, що голосно плаче".
Найпопулярніші у 2021 році смайлики / Інфографіка 24 каналу
- "Руки, стиснуті разом" або ж "Складені руки" – на шостій позиції.
- Сьоме місце – за "Обличчям, що надсилає поцілунок".
- Восьме – "Усміхнене обличчя з трьома сердечками".
- На дев'ятому за популярністю у світі місці опинилося "Усміхнене обличчя з очима-серцями".
- І на останньому десятому місці – "Усміхнене обличчя [з червоними щоками] й очі".
Попри складну ситуацію у світі у списку лише один сумний емодзі. Крім того, Unicode зазначає, що у 2021-му році змінилося значення, яким відправники наділяють "Зігнутий біцепс". Раніше він позначав силу, успіх або фізичні вправи, а тепер це символ закоченого рукава для отримання вакцини.
З усіх 3663 емодзі, які сьогодні доступні для використання, користувачі у 82 відсотках випадків відправляють усього трохи більше сотні з них.