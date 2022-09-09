У рейтингу субфлагманів змінилися не лише лідери, а й узагалі практично всі інші позиції. Перше місце зайняв смартфон від компанії Realme.

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Найкращі субфлагмани

Перше місце зайняв Realme GT Neo 3, витіснивши колишнього лідера.

Друге та третє теж дісталися новачкам – Poco X4 GT та Redmi K50i.



Рейтинг субфлагманів від AnTuTu / Фото AnTuTu

Інші позиції розподілилися так:

OnePlus 10R 5G,

Realme GT Neo2,

iQoo Neo6,

Poco F3,

Realme GT Neo3T,

Realme GT Neo2T,

Poco F4.

Смартфони середнього класу

Рейтинг недорогих моделей змінився не так сильно. На першому місці знову знаходиться Nothing Phone 1, який багатьом припав до душі за свій дизайн.



Рейтинг смартфонів середнього рівня / Фото AnTuTu

Завершується топ-10 так:

iQOO Z5,

Realme GT Master,

Realme Q3s,

Xiaomi Mi 11 Lite,

Mi 11 Lite 5G NE,

Honor 50,

Samsung Galaxy A52s 5G,

Huawei Nova 9,

Samsung Galaxy M52 5G.

Як бачимо, всі смартфони працюють на процесорі Snapdragon 778G і лише Nothing Phone 1 оснастили покращеним Snapdragon 778G+, що й забезпечило йому перевагу.