США відмовились купувати рідкісний метал у росії та її союзників

Міністерство оборони США відмовилося від закупівлі рідкісного металу в ряді країн, зокрема росії. Відповідне повідомлення розмістили у Федеральному реєстрі США.

Мова йде про тантал – метал, що використовується у багатьох сферах. З нього виготовляють жароміцні сплави, стійку до корозії апаратуру для хімічної промисловості, теплообмінники для ядерно-енергетичних систем, дроти для надпровідних елементів техніки та багато іншого.

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Що відомо

Тепер США не будуть купувати тантал у росії, Китаї, Ірані та Північній Кореї. Його називаються важливим елементом у ланцюжку поставок при виробництві як військових систем, так і цивільних, які застосовує міністерство оборони країни, а тому це є питанням національної безпеки.

Нові правила запровадили відповідно до положень оборонного бюджету США від 2020 року. Протягом останніх двох років відомство приймало пропозиції та коментарі щодо нових правил від зацікавлених сторін, а тепер затвердило остаточний текст поправок. Правила набирають чинності з 25 серпня.

При цьому в документі зазначено, що нові правила вводяться "з деякими винятками". Якими саме – неясно.