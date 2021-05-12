Який найвіддаленіший об'єкт ми можемо побачити неозброєним оком

На небі ми можемо споглядати безліч об'єктів. Планети, комети, Місяць, Сонце, зоряні скупчення – це все знаходиться в межах нашої галактики, та відносно недалеко від нас. Чи можемо ми неозброєним оком зазирнути ще далі?
Можемо, але роздивитися деталі буде складно. Точніше – неможливо. Об'єкти знаходяться дуже далеко, роздивитися деталі не вийде. А їхня видима зоряна величина досить висока. Є дві далекі галактики у північній півкулі, які ми можемо побачити без допомоги оптичних пристроїв: галактика Андромеди та галактика Трикутника
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Що таке видима зоряна величина?Це міра яскравості об'єкта для спостерігача на Землі. Чим яскравіший об'єкт, тим менша в числовому значенні його видима зоряна величина. Позначається латинською буквою m (magnitude ). Наприклад, Сонце має видиму зоряну величину -27,6m. У Місяця буде вже -12,7m у повню. Найяскравіша зоря на нічному небі, Сіріус, має -1,47m. Людське око може бачити об'єкти до +7m при ідеальних умовах.
Галактика Андромеди / Фото Hubble Site
Галактика Трикутника / Фото Hubble Site
Як далеко розташовані галактики
- Галактика Андромеди віддалена від нас приблизно на 2,7 мільйона світлових років. Це другий найбільш віддалений об'єкт, який можна легко побачити неозброєним оком за містом. Видима зоряна величина Андромеди – +3,44m.
- Галактика Трикутника віддалена від нас приблизно на 3 мільйони світлових років. Це найбільш віддалений об'єкт на небі, який можна побачити неозброєним оком. Але для цього треба мати гарний зір, адже видима зоряна величина +5,7m, а розмір її менший, ніж у галактики Андромеди.