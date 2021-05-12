Можемо, але роздивитися деталі буде складно. Точніше – неможливо. Об'єкти знаходяться дуже далеко, роздивитися деталі не вийде. А їхня видима зоряна величина досить висока. Є дві далекі галактики у північній півкулі, які ми можемо побачити без допомоги оптичних пристроїв: галактика Андромеди та галактика Трикутника

Цікаво Вчені опублікували новий каталог об'єктів в околицях Сонця

Що таке видима зоряна величина? Це міра яскравості об'єкта для спостерігача на Землі. Чим яскравіший об'єкт, тим менша в числовому значенні його видима зоряна величина. Позначається латинською буквою m (magnitude ). Наприклад, Сонце має видиму зоряну величину -27,6m. У Місяця буде вже -12,7m у повню. Найяскравіша зоря на нічному небі, Сіріус, має -1,47m. Людське око може бачити об'єкти до +7m при ідеальних умовах.



Галактика Андромеди / Фото Hubble Site



Галактика Трикутника / Фото Hubble Site

Як далеко розташовані галактики