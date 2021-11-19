Який месенджер найпопулярніший в Україні: результати опитування

Сьогодні на ринку присутня велика кількість месенджерів, кожен з яких пропонує свій набір функцій. Який же з них найпопулярніший серед українців? Відповідь на це питання дає опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Опитування українців проводили ще у вересні методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Загалом опитали 2002 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

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Найпопулярніший месенджер в Україні

Результати досить очікувані:

На першому місці, як і раніше, Viber , яким користується 73,6 відсотка опитаних.

, яким користується 73,6 відсотка опитаних. Другим за популярністю є месенджер Facebook – 42,7 відсотка.

– 42,7 відсотка. На третьому розташувався Telegram – 31,6 відсотка.

– 31,6 відсотка. Четверте зайняв WhatsApp із результатом у 25,3 відсотка.

із результатом у 25,3 відсотка. Останнє місце за Signal, який в Україні виявився непопулярним – всього 3,8 відсотка користувачів.

Як можна зрозуміти з наданих показників, багато українців використовує одразу кілька месенджерів. При чому 18,7 відсотка опитаних відповіли, що взагалі не користуються вказаними месенджерами на смартфоні.

Результати також показують, що показники усіх сервісів цьогоріч зросли. Viber – з 65,8 відсотка до 73,6, Facebook Messenger – з 34,9 відсотка до 42,7, а Telegram з 24,2 до 31,6 відсотка.