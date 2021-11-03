Який андроїд-флагман найпотужніший серед смартфонів: рейтинг AnTuTu

Платформа AnTuTu, яка спеціалізується на рейтингах продуктивності завдяки однойменному додатку, склала ТОП найпотужніших андроїд-флагманів на ринку.

Трійка лідерів

Перші місця вже традиційно за смартфонами на базі чипа Snapdragon 888+. №1 у списку – Black Shark 4S Pro із 16 ГБ оперативної пам'яті та 875 902 балами.

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Black Shark 4S Pro очолив рейтинг найпотужніших флагманів / Фото Gizmochina

Друге та третє місця займають Nubia Red Magic 6S Pro та Vivo iQOO 8 Pro з 12 ГБ, які набрали 856 179 та 844 078 балів відповідно.

Решта представників рейтингу

Четверте місце посів той же Black Shark 4S Pro без позначки S. Хоч смартфон має 12 ГБ оперативної пам'яті та чипсет Snapdragon 888, він обійшов і Vivo X70 Pro+, і ASUS ROG Phone 5S, попри те, що вони отримали продуктивнішу платформу 88+.



Рейтинг продуктивності смартфонів / Фото AnTuTu

Слабші серед найпотужніших

Сьому позицію посів смартфон iQOO 8 з 826 047 балами ;

; Meizu 18 Pro з 812 924 балами на восьмому місці;

на восьмому місці; Дев'яту позицію зайняв OnePlus 9 Pro з 812 628 балами ;

з ; Остання, десята позиція, закріпилася за смартфоном OPPO Find X3 Pro, який набрав 829 501 бал.

Усі ці смартфони побудовані на чипсеті Snapdragon 888.