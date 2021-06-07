Який смартфон найпотужніший

Згідно з рейтингом, який регулярно формують творці бенчмарка AnTuTu, Black Shark 4 Pro від Xiaomi на сьогодні є найпотужнішим смартфоном на ринку.

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Смартфон видає неймовірні 830 тисяч балів у синтетичному тесті. Це абсолютний рекорд для галузі, тому що найближчий конкурент Black Shark 4 Pro – OnePlus 9 Pro – набирає всього 828 тисяч балів.



Найпотужніший Android-смартфон Black Shark 4 Pro / Фото Xiaomi

Такий рівень продуктивності Black Shark 4 Pro досягається завдяки топовому поєднанню ключових апаратних компонентів. В його основі лежить процесор Snapdragon 888, потужнішого від якого на ринку Android-смартфонів просто немає, а обсяг оперативної пам'яті становить 16 ГБ.

На сьогодні більше немає ні у кого. Ну, а для зв'язки такого поєднання використовується просунуте ПЗ на базі нейромереж, яке розганяє смартфон в іграх, активуючи ігровий режим, ефективно розподіляючи обчислювальний потенціал.

Ціна

Коштує топова версія Black Shark 4 Pro з 16 ГБ ОЗУ і 512 ГБ вбудованої пам'яті приблизно 27 тисяч гривень. Звісно це не дешево, однак варто зайуважити, що це майже вдвічі дешевше ніж iPhone 12 Pro Max. Крім того у Black Shark 4 Pro є спрощена версія, яка лише дещо поступається старшому брату в потужності, але вартує майже у два рази дешевше.