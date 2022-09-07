Найпродуктивніші Android-флагмани у світі: серпневий рейтинг AnTuTu

Найпопулярніший сервіс для тестування смартфонів AnTuTu опублікував свіжий рейтинг найбільш продуктивних флагманів серпня. Домінують пристрої на процесорах Snapdragon.

Цікаво, що міжнародний рейтинг сильно відрізняється від аналогічного для Китаю. В країні випускаються багато смартфонів, які не присутні на інших ринках. Часто вони отримують характеристики настільки шалені, що будь-які флагмани конкурентів просто не мають шансів.

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Хто найкращий

У серпні рейтинг зазнав змін порівняно з липнем, але не надто сильних.

Перше місце зберіг Asus ROG Phone 6 Pro на основі нової платформи Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

На друге місце пробився новачок — iQOO 9T на тій же платформі.

На третьому місці також лишився Red Magic 7 на Snapdragon 8 Gen 1.



Найпродуктивніші флагмани на Android у серпні / Фото AnTuTu

Замикають десятку:

Xiaomi 12S Ultra,

BlackShark 5 Pro,

Vivo X80,

Motorola Edge 30,

Vivo X80,

Samsung Galaxy Z Fold4 5G,

Xiaomi 12 Pro.

Як видно, новачки Xiaomi 12S Ultra та Samsung Galaxy Z Fold4 5G вже почали штурмувати Топ-10, а з рейтингу тим часом вилетіли Poco F4 GT та Redmi K50 Gaming.

Статистику зібрано в період з 1 по 31 серпня 2022 року. У рейтингу AnTuTu використовуються середні, а не найвищі результати. Для кожного смартфона враховувалися результати щонайменше 1000 тестів — моделі з меншою кількістю тестів до рейтингу не потрапляють.