Цікаво, що міжнародний рейтинг сильно відрізняється від аналогічного для Китаю. В країні випускаються багато смартфонів, які не присутні на інших ринках. Часто вони отримують характеристики настільки шалені, що будь-які флагмани конкурентів просто не мають шансів.
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Хто найкращий
У серпні рейтинг зазнав змін порівняно з липнем, але не надто сильних.
- Перше місце зберіг Asus ROG Phone 6 Pro на основі нової платформи Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.
- На друге місце пробився новачок — iQOO 9T на тій же платформі.
- На третьому місці також лишився Red Magic 7 на Snapdragon 8 Gen 1.
Найпродуктивніші флагмани на Android у серпні / Фото AnTuTu
Замикають десятку:
- Xiaomi 12S Ultra,
- BlackShark 5 Pro,
- Vivo X80,
- Motorola Edge 30,
- Vivo X80,
- Samsung Galaxy Z Fold4 5G,
- Xiaomi 12 Pro.
Як видно, новачки Xiaomi 12S Ultra та Samsung Galaxy Z Fold4 5G вже почали штурмувати Топ-10, а з рейтингу тим часом вилетіли Poco F4 GT та Redmi K50 Gaming.