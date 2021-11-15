Експерти опитали власників електрокарів поцікавившись у тих, наскільки вони задоволені деякими конкретними аспектами, такими як комфорт, водіння та простота використання автомобільної електроніки.
Цікаво 100 тисяч електромобілів: Tesla почала постачання автівок за своїм найбільшим контрактом
Очікуваний лідер
Практично за усіма параметрами серед опитаних власників електромобілів перше місце зайняв дійсний лідер галузі компанія Tesla. Завдяки своїй лояльній аудиторії компанія Ілона Маска випередила інших 27 брендів, які брали участь в опитуванні.
Якщо переглянути рейтинг конкретно по моделях автівок, то він виглядає так:
- 1 місце – Tesla Model 3;
- 2 місце – Kia Telluride;
- 3 місце – Tesla Model S;
- 4 місце – Tesla Model Y.
Tesla Model 3 – лідер в опитуванні/ Фото Tesla