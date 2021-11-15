Експерти опитали власників електрокарів поцікавившись у тих, наскільки вони задоволені деякими конкретними аспектами, такими як комфорт, водіння та простота використання автомобільної електроніки.

Цікаво 100 тисяч електромобілів: Tesla почала постачання автівок за своїм найбільшим контрактом

Практично за усіма параметрами серед опитаних власників електромобілів перше місце зайняв дійсний лідер галузі компанія Tesla. Завдяки своїй лояльній аудиторії компанія Ілона Маска випередила інших 27 брендів, які брали участь в опитуванні.

Якщо переглянути рейтинг конкретно по моделях автівок, то він виглядає так:



Tesla Model 3 – лідер в опитуванні/ Фото Tesla

До теми! Успіхи Tesla у створенні якісних електромобілів почали помічати такі конкуренти компанії, як Ford та VW. Так, нещодавно на закритій нараді директорів глава Ford заявив, що компанія більше не може ігнорувати успіхи Tesla та її стратегію завоювання ринку. Tesla робить найкращі електромобілі у світі, і до цього слід ставитись шанобливо.

Водночас широко відомо, що якість електрокарів – ахіллесова п'ята Tesla. Компанія не рідко організовує відкликання тисяч автівок через брак або інші негаразди.