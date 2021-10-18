Яким смартфонам віддають перевагу користувачі: рейтинг AnTuTu

Бенчмарк-платформа AnTuTu опублікувала результати опитування серед користувачів смартфонів. Власники ґаджетів поділилися інформацією про те, чому саме вони віддають перевагу при виборі телефона.

Варто зазначити, що платформа використала дані за третій квартал 2021 року. Стали відомі найбільш популярні серед користувачів чіпи, обсяг ОЗП та ПЗП, розміри екранів та інші характеристики смартфонів.

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Чому віддають перевагу користувачі під час вибору смартфона

Більшість опитаних вважають за краще обирати 6,6-дюймовий дисплей (32,4%) .

. На частку 6,7-дюймових екранів припадає 20%. Найпопулярніша роздільна здатність – 1080 р. (60,6%) , а частота оновлення – 60 Гц (41,6%) . У 120 Гц популярність трохи менше – 41,3% .

, а частота оновлення – 60 Гц . У 120 Гц популярність трохи менше – . Серед користувачів AnTuTu мають значний попит саме смартфони на процесорах Qualcomm (61,8%), тоді як у чіпів MediaTek всього 19,1%.

До речі, раніше стало відомо, що MediaTek зміцнила свої позиції на ринку і залишається лідером індустрії мобільних процесорів.

Дані бенчмарку також демонструють уподобання користувачів у питанні потужності процесорів.

Частка 8-ядерних процесорів становить 99,1% .

. 76,4% користувачів віддають перевагу смартфонам з 8 ГБ і 12 ГБ оперативної пам'яті (49,8 і 26,6% відповідно) .

користувачів віддають перевагу смартфонам з 8 ГБ і 12 ГБ оперативної пам'яті . Найпопулярніша кількість ПЗП – 128 ГБ і 256 ГБ.

Серед найпопулярніших OC перше місце займає Android 11 з часткою 67,9%. На другій позиції десятий Android.

До речі, платформа AnTuTu не навела даних щодо кількості учасників, які брали участь в опитуванні.