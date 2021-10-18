Варто зазначити, що платформа використала дані за третій квартал 2021 року. Стали відомі найбільш популярні серед користувачів чіпи, обсяг ОЗП та ПЗП, розміри екранів та інші характеристики смартфонів.
Цікаво AnTuTu представила вересневий рейтинг найпродуктивніших смартфонів
Чому віддають перевагу користувачі під час вибору смартфона
- Більшість опитаних вважають за краще обирати 6,6-дюймовий дисплей (32,4%).
- На частку 6,7-дюймових екранів припадає 20%. Найпопулярніша роздільна здатність – 1080 р. (60,6%), а частота оновлення – 60 Гц (41,6%). У 120 Гц популярність трохи менше – 41,3%.
- Серед користувачів AnTuTu мають значний попит саме смартфони на процесорах Qualcomm (61,8%), тоді як у чіпів MediaTek всього 19,1%.
Дані бенчмарку також демонструють уподобання користувачів у питанні потужності процесорів.
- Частка 8-ядерних процесорів становить 99,1%.
- 76,4% користувачів віддають перевагу смартфонам з 8 ГБ і 12 ГБ оперативної пам'яті (49,8 і 26,6% відповідно).
- Найпопулярніша кількість ПЗП – 128 ГБ і 256 ГБ.
- Серед найпопулярніших OC перше місце займає Android 11 з часткою 67,9%. На другій позиції десятий Android.
До речі, платформа AnTuTu не навела даних щодо кількості учасників, які брали участь в опитуванні.