Яким був Всесвіт у перші мікросекунди після Великого вибуху

Близько 14 мільярдів років тому наш Всесвіт став розширюватися, створюючи частки, атоми, зірки, галактики і життя у тому вигляді, в якому ми його знаємо. Група фізиків з Данії за допомогою Великого адронного коллайдера дізналася трохи більше про те, як все починалося і що відбувалося з особливим видом плазми – першої матерією у Всесвіті – під час першої мікросекунди Великого вибуху.

Професор Університету Копенгагена Ю Чжоу розповів, що спочатку плазма, що складається з кварків і глюонів, виділилася завдяки розширенню Всесвіту. Потім частини кварка перетворилися у так звані адрони. Адрон з трьома кварками утворив протон, частину атомного ядра. Ці ядра – будівельні блоки, що формують Землю, нас самих і Всесвіт, який нас оточує.

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Перші миті існування Всесвіту

Кварк-глюонна плазма (КГП) була присутня у Всесвіті у першу 0,000001 секунди Великого вибуху, а потім зникла у результаті розширення простору. Однак за допомогою Великого адронного коллайдера вчені змогли відновити найпершу матерію у Всесвіті і простежити, що ж з нею сталося.

До того ж до коллайдера вчені розробили алгоритм, здатний аналізувати колективне розширення більшої кількості частинок одночасно, ніж було можливо коли-небудь раніше. Їх результати показали, що КГП була раніше рідкої і відрізнялася від іншої матерії постійною зміною форми.

Довгий час дослідники вважали, що плазма була формою газу, але аналіз учених показав, що КГП володіла гладкою, м'якою текстурою, як вода. Згодом плазма змінила форму, що не схоже на будь-яку іншу форму матерії, відому науці.