Яким буде наше майбутнє після смерті Сонця: вчені знайшли планету біля мертвої зірки

Дослідники виявили екзопланету розміром з Юпітер, яка обертається навколо білого карлика – мертвої зірки, яка колись була схожа на наше Сонце. Зоряна система на відстані 6500 світлових років від Землі стала тим, що чекає Сонячну систему приблизно через 5 мільярдів років.

Як помирає зірка і що стається з системою після цього

Коли жовтий карлик, такий як Сонце, вичерпує запаси водню й гелію, він розширюється до розмірів червоного гіганта та поглинає планети, розташовані на найближчих орбітах – найімовірніше, зникнуть Меркурій, Венера, Земля та Марс. Після цього зірка стиснеться до білого карлика – тьмяної зірки розміром з Землю, але набагато щільнішою, приблизно з половиною від своєї початкової маси.

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Доля планет на найближчих орбітах вирішена, але вченим не до кінця ясно, що станеться з тілами на далеких орбітах, такими як Юпітер і Сатурн.

Яким буде майбутнє Юпітера

Астрономи в обсерваторії Кека на Гаваях змогли виявити за допомогою телескопа "Кек II" екзопланету розміром приблизно в 1,4 раза більша від Юпітера. Вона обертається навколо тьмяного білого карлика розмірами приблизно 60% від розмірів Сонця по орбіті, схожій на орбіту Юпітера. У цій зоряній системі була виявлена ​​ще одна планета, орбіта якої пролягає ближче до зірки.

Відкриття вказує на те, що планети з широкими орбітами, ймовірно, зустрічаються частіше, оскільки вони здатні пережити смерть зірки. Девід Беннет, один з авторів дослідження, заявив, що після смерті Сонця Земля буде в будь-якому випадку приречена. Однак якщо люди знайдуть спосіб переміститися на один із супутників Юпітера або Сатурна, то у людства буде шанс залишитися у Сонячній системі. При цьому з'явиться інша проблема: тепла від білого карлика буде вже недостатньо.