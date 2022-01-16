Яких тварин використовували для війни до того, як були приручені коні

Історія людства – це, безперечно, історія війн. Люди придумали безліч методів зниження супротивника й навчилися використовувати для цього усі можливі та неможливі ресурси.

Після приручення людиною коня правила ведення війни змінилися. Дослідження свідчать, що одомашнені коні вперше з'явилися на території Північного Кавказу близько 4 200 років тому. На території Родючого Півмісяця вони з'явилися близько 4 тисяч років тому. Проте давньошумерські тексти та зображення свідчать, що уже 4 500 років тому жителі Межиріччя використовували їздових тварин.

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"Штандарт Ура", панно війни, на якому зображені бойові колісниці / Фото Wikipedia

Кого запрягали в колісниці до приручення коней

Археологічні дані свідчать, що 4 500 років тому на території Межиріччя використовували бойові колісниці. У клинописах міста Ур згадуються їздові тварини, які мали високу вартість і яких люди називали "кунга". Найцікавіше, що на території північної Сирії науковці змогли виявити скелети цих самих "кунга", яким 4 500 років. Палеогенетики та інші спеціалісти нарешті дізналися, ким були ці тварини – віслюки.

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Виявлені у Сирії "кунга" – це віслюки / Фото Phys

На цьому цікавинки не закінчуються. Виявилося, що це не звичайні "дикі" віслюки. Палеогенетики секвенували геном віслюків із Сирії та порівняли його з геномом віслюків, виявлених у храмовому комплексі Гебеклі-Тепе, яким близько 11 тисяч років. Науковці, на основі порівняння геномів, виявили, що "сирійський віслюк" ("кунга") – це гібрид домашнього віслюка та кулана, дикого віслюка. Це перший зафіксований випадок штучної гібридизації тварин.

"Кунга" були безплідними. Тому для їх розведення доводилося кожного разу відловлювати кулана-самця та шукати віслюка-самку. Так жителі Межиріччя отримували сильну, швидку та слухняну тварину, яку використовували для перевезення вантажів, ведення господарства та, звісно, війни.