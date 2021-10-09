Яких фрілансерів українці найчастіше шукали в інтернеті у 2021 році

Спеціально для 24 Техно онлайн-сервіс замовлення послуг Kabanchik.ua проаналізував послуги яких фріланс-фахівців замовляли українці в мережі у цьому році і скільки за них платили.

Найбільшим попитом користуються дизайнери презентацій і 3D моделювання

За даними онлайн-сервісу замовлення послуг Kabanchik.ua, у 2021 році в інтернеті найактивніше шукали фахівців зі створення та дизайну презентацій. У порівнянні з минулим роком попит на їхні послуги зріс на 28% і на 40% перевищив показники докарантіного 2019 року.

Не пропустіть Як купити ігрову консоль з рук і не облажатися – актуальні поради, що збережуть ваші гроші

Цих фахівців шукають не лише компанії, але й приватні підприємці, яким потрібно візуально оформити ідеї, щоб презентувати клієнтам та колегам, отримати інвестиції або виграти тендери.

Зростання попиту на дизайнерів презентацій пов'язаний зі збільшенням популярності онлайн-контенту, попит на який зріс під час карантину. Адже презентація є частиною будь-якого курсу, вебінару або майстер-класу. А для стартап індустрії це основний інструмент отримання інвестицій або презентації проєкту клієнтові. Ольга Сорока Керівник відділу маркетингу Kabanchik.ua.

В середньому вартість роботи професійного дизайнера бізнес-презентацій стартує від 200 до 250 гривень за один слайд, однак може варіюватися як в більшу, так і в меншу сторону, в залежності від термінів і складності завдання. Портфоліо й досвід роботи дизайнера також впливає на вартість.

Також користуються попитом фахівці з 3D-моделювання – у порівнянні з минулим роком попит на них збільшився на 25%, а середній чек на 13% – 1700 гривень за одне замовлення. В основному їх наймали щоб зробити візуалізацію або змоделювати інтер'єр, меблі або різні об'єкти й скульптури. Всього на послуги дизайнерів в цій категорії українці витратили 15,4 мільйонів гривень, що майже на 19% більше, ніж в минулому році і на 11%, ніж в позаминулому.

Попит на розповсюджувачів рекламної продукції зріс на 26%. В основному на цю роботу компанії наймають студентів, які хочуть підзаробити у вільний від навчання час. Роздача листівок, рекламних флаєрів, розклеювання оголошень, як правило, оплачується погодинно від 75 до 100 гривень за годину і залежить від завантаженості промоутера.

Попри популярність послуги середній чек в категорії залишився на рівні минулого року – 400 грн за одне замовлення.

Зростає попит на фахівців з роботи з текстом

У зв'язку з розвитком культури онлайн-підприємництва та розвитком соціальних мереж зростає попит на професіоналів зі створення контенту. Одні з них – фахівці по роботі з текстом. Так наприклад, рерайтерів у цьому році наймали на 24% частіше, ніж у попередньому, копірайтерів – на 6%, а розшифровувачів інтерв'ю – на 13%.

Незалежно від напрямку бізнесу навички роботи з текстом сьогодні дуже сильно користується попитом. Журналісти наймають розшифровувачів інтерв'ю, щоб заощадити час, а більшість замовників для рерайтерів та копірайтерів – підприємці та менеджери, які купують послуги для робочих завдань. Ольга Сорока Керівник відділу маркетингу Kabanchik.ua

Цікаво Як купити макбук з рук та не облажатися

В середньому за одне замовлення рерайтер заробляє від 400 гривень, копірайтер – 460 гривень, а розшифровувачі інтерв'ю – від 360 гривень. Вартість роботи на послуги майстрів слова оцінюють по кількості знаків. Ціна може змінюватися в залежності від специфіки тексту та складності роботи.

Попит на фахівців з налаштуваннями рекламних кампаній у Facebook та Instagram залишився на рівні минулого року, а ось кількість підприємців бажаючих впровадити 1С у себе в компаніях зросла – ця послуга користується попитом на 17% більше, ніж минулого року. Середній чек – 1050 гривень за одне замовлення.