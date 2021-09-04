Яких фахівців українці шукали цього літа найбільше: статистика Kabanchik.ua

Онлайн-сервіс для замовлення послуг Kabanchik.ua проаналізував послуги яких фахівців шукали українці в мережі цього літа і скільки за них платили. У топi сантехніки, плиточники і штукатурники.

Найактивніше в інтернеті замовляли сантехніків. Цього літа на їхні послуги українці створили 14 тисяч замовлень. Це на 30 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найпопулярніші завдання, які вони виконували — усунення протікання, ремонт крана, встановлення водонагрівача та змішувача. Середній чек в категорії зріс на 11 відсотків — до 695 гривень за замовлення.

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Найпопулярніші послуги

Також клієнти потребували майстрів-штукатурів. Попит на них збільшився на 42 відсотки, а середній чек на 18 відсотків — до 6000 гривень. Всього на послуги штукатурникiв цього літа українці витратили 24 мільйони гривень — на 60 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Попит на укладку плитки зріс на 35 відсотків. В основному майстрів наймали, щоб зробити викладку у ванній або на кухні. Середній чек збільшився на 24 відсотки та як і раніше залишається одним з найвищих серед фахівців робітничих професій — 6800 гривень за замовлення.

На електриків попит збільшився на 28 відсотків. Найпопулярніші завдання — повісити люстру, замінити проводку, відремонтувати світильник. В середньому одне замовлення коштує 970 гривень, що на 18 відсотків більше, ніж торік.

Майстрів для ремонту підлоги наймали на 44 відсотки частіше. Середній чек зріс на 17 відсотків — до 4000 гривень за замовлення.

Попит на оздоблювальні та ремонтні роботи обумовлений теплою погодою — багато хто хоче встигнути завершити будівництво до початку сезону дощів. Адже деякі роботи можна проводити тільки поки за вікном сухо і тепло,

— коментує Ольга Сорока, керівник відділу маркетингу Kabanchik.ua.

Зріс попит також і на послугу "Чоловік на годину" – її замовляли на 30 відсотків частіше. Середній чек зріс на 8 відсотків — до 460 гривень за замовлення. Майстрів на всі руки наймали, щоб зібрати столик, встановити замок, повісити картину та виконати будь-яку просту роботу по дому. Також активно замовляли послуги з монтажу кондиціонерів, підключення пральної машини або електричної печі.

У одних немає часу на дрібні побутові справи, у інших — необхідних інструментів, а решта просто не хоче займатися ремонтом по дому, вважаючи за краще делегувати рутину професіоналам. Адже немає сенсу викликати бригаду, щоб повісити полицю у вітальні,

— додає Ольга Сорока.