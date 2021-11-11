Які види вимруть раніше: науковці дали відповідь

З моменту зародження життя на Землі змінилося мільярди видів. Одні тварини перетворювалися в інших, еволюціонуючи. Було й багато таких, які вимерли за різних причин. Науковці проаналізували усі наявні дані, щоб зрозуміти, хто вимирає швидше.

На Землі постійно відбуваються еволюційні процеси, які спричиняють зміну існуючих видів та виникнення нових. Іноді стаються й вимирання. Наприклад, багатьом відомо про Крейдове вимирання, під час якого зникли динозаври. Хоча останній дані свідчать, що вони вимерли б й без "допомоги" астероїда. Та виявилося, що на зникнення видів впливає ще один фактор – сама еволюція. А якщо бути точнішим – темпи еволюції.

Читайте на сайті Вчені дізналися, чому відбулося найбільше вимирання в історії Землі



Темпи еволюції ряду Squamata (ящірки, змії, хамелеони) показані синьою лінією, темпи еволюції ряду Rhynchocephalia зображені зеленою лінією / Фото Eurek Alert

"Заєць та черепаха"

Стара притча про те, що повільна черепаха перемагає у змаганнях швидкого зайця виявилися правдивою. От тільки мова йде про еволюційні темпи.

Науковці проаналізували підклас плазунів, який називається Лепідозаври. Утворився він близько 250 мільйонів років тому та розділився на два ряди:

Rhynchocephalia чи Дзьобоголові. Сьогодні цей ряд представлений лише одним родом – туатарою, яка живе лише на території Нової Зеландії. Squamata чи Лускаті. З представниками цього ряду стикався кожен, адже змії та ящірки відносяться саме до Лускатих.

Науковці досліджували еволюційний шлях Лепідозаврів та очікували побачити приблизно таку картину: швидкі еволюційні темпи у Лускатих та повільні – у Дзьобоголових. Але все виявилося діаметрально протилежним. У ряду Rhynchocephalia еволюція відбувалася приблизно у 2,5 раза швидше, ніж у Squamata.

Падіння астероїда та Крейдове вимирання однаково сильно зачепило й Дзьобоголових, й Лускатих. Та сучасні змії та ящірки швидко "стали на ноги", що спричинило "видовий вибух", адже велетенська кількість біологічних ніш звільнилася.

Та Rhynchocephalia не оправилися й більша частина видового різноманіття була втрачена та так й не відновилася. Дослідження показують, що їхній "еволюційний забіг" почав втрачати темпи ще до вимирання. Маючи швидкий розвиток на початку, перед вимиранням ряд втратив його та не зміг пережити падіння астероїда.

Перегони виграє повільний та впевнений. У класичній байці Езопа швидкий заєць програє перегони, а повільна черепаха першою перетинає фінішну межу,

– жартують вчені, згадуючи давню притчу.