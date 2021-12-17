Які технології стеження створила Huawei для уряду Китаю: розслідування The Washington Post

Скільки б Huawei не заперечувала співпрацю з урядом Китаю та розробку технологій стеження, влада США не поспішає знімати з неї санкції, накладені ще за часів президентства Дональда Трампа. Масла у вогонь підлило видання The Washington Post, заявивши, що отримало важливі докази цього.

Знайдені на сайті компанії документи свідчать про тісну співпрацю з держструктурами Китаю. Як саме службові документи опинилися спочатку в публічному доступі на сайті виробника, а потім у розпорядженні журналістів, видання не уточнює. Однак, судячи з них, компанія працювала над системами "розумних в'язниць" і стеження за "голосовими відбитками".

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Що зробила Huawei

Журналісти проаналізували понад 100 презентацій китайською мовою з 2016 по 2018 роки, що знаходилися в публічному доступі на сайті Huawei: при цьому багато документів мають статус "конфіденційних".

У них компанія розповідає про проєкт стеження за людьми.

Компанія видалила ці документи зі свого сайту в грудні 2020 року.

Згідно з отриманими даними, Huawei спільно з владою Китаю та низкою інших компаній з 2014 року розробляла технології ідентифікації людей по голосу і за допомогою розпізнавання осіб , у тому числі системи адресного стеження за політичними діячами, а також системи для ідеологічного перевиховання і контролю за робітниками у в'язницях.

, у тому числі системи адресного стеження за політичними діячами, а також системи для ідеологічного перевиховання і контролю за робітниками у в'язницях. Журналісти припускають, що цільовою аудиторією презентацій були представники силових відомств Китаю.

Система розпізнавання голосу

Ця технологія здатна ідентифікувати людей, порівнюючи їхні голоси з "голосовими відбитками", які містяться в базі даних. База голосів може поповнюватися записами телефонних розмов і з використанням додатків для смартфонів – тут, ймовірно, мова про підслуховування й запис оточення людини за допомогою її телефону.

Презентація не дає точної відповіді на питання, чи можливе використання техніки Huawei для збору даних. Також невідомо, чи бере участь компанія в зборі такої бази даних.

Технологія ідентифікації по голосу розроблена, щоб допомогти владі аналізувати записи голосів "в інтересах національної безпеки", написано в презентаційних матеріалах. Під інтересами "національної безпеки" в Китаї маються на увазі заборони на політичне інакомислення, релігійні збори, підтримку політики Гонконгу і Тайваню, питання етнічних відносин і економічної стабільності, уточнює видання.

Стеження за ув'язненими

Компанія також розробляла системи комплексного стеження за ув'язненими в китайських в'язницях. Як припускають журналісти, вона використовувалася для контролю розпорядку дня й оцінки поведінки ув'язнених. Зокрема, уйгурів, яких у 2017 році масово заарештовували, піддавали тортурам і поміщали у в'язниці.

Програмне забезпечення, розроблене за активної участі Huawei, не просто стежило за поведінкою ув'язнених, але, судячи зі слайдів, визначало якусь подобу соціального рейтингу.

Згідно з презентацією, автоматизована система "розумних в'язниць" враховувала оцінки, отримані ув'язненими на уроках перевиховання, відстежувала продуктивність праці та заробіток кожної людини, яку контролювала. Система була впроваджена в тюрмах Внутрішньої Монголії та провінції Шаньсі.

Стеження по геолокації та використання камер спостереження

Система стеження за людьми з використанням засобів геолокації позиціювалася Huawei як інструмент контролю "політично активних осіб, що представляють інтерес", а також людей, підозрюваних у скоєнні злочинів.

У презентації сказано, що система може передбачати вчинення злочинів за допомогою аналізу даних спостереження за людьми.

Крім камер відеоспостереження система стежить за підозрюваними за допомогою MAC-адрес телефонів, які отримує від точок доступу Wi-Fi та спецтехніки.

Проєкт розроблявся Huawei спільно з компанією Shanghai Huawei Technology.

Система вже використовується поліцією в провінції Гуандун — найбільш густонаселеній провінції Китаю, випливає з тексту презентації.

Біометричне стеження

Цей проєкт Huawei розробляла спільно з компанією PCI-Suntek Technology.

Huawei також розробила проєкт біометричного стеження Huawei-4D Vector. Область застосування цієї технології вкрай широка: пошук офісних співробітників, які нехтують обов'язками, стеження за покупцями, створення біометричних і соціальних портретів людей на основі аналізу одягу, зовнішності та кількості відвідувань магазинів, рекламний трекінг.

Реакція Huawei

Технологія розроблена спільно з компанією 4D Vector з Нанкіна.

Навіть в Китаї подібні системи викликають суперечки. Через тиск суспільства в жовтні Huawei та інші великі китайські технологічні компанії публічно пообіцяли не зловживати розпізнаванням обличчя та іншими технологіями спостереження.

Представники компанії багато разів заперечували участь в утисках уйгурів в Синьцзян-Уйгурському автономному районі Китаю. У знайдених журналістами документах містяться непрямі підтвердження, що системи відеоспостереження, розроблені за участю компанії, використовували в столиці автономії Урумчі та інших містах під час масових затримань уйгурів у 2017 році.

Партнер Huawei в цьому проєкті – стартап DeepGlint. Компанія знаходиться в списку санкцій Міністерства торгівлі США за звинуваченням в утисках уйгурів.

Журналісти The Washington Post показали розслідування представникам Huawei. Але вони знову все заперечили: їм начебто нічого не відомо про проєкт, згадані у звіті Washington Post.