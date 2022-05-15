Які смартфони Xiaomi отримають Android 13, а які ні: повний перелік

Напередодні Google представила нову операційну система Android 13. Вона вже перебуває на стадії відкритого тестування, і власники 22 моделей телефонів можуть встановити її на пристрої. Фанати Xiaomi підготували перелік пристроїв компанії, яким варто надіятися на Android 13.

Android 13 все ще активно розробляється і до повноцінного релізу буде внесено чимало змін та доповнень. Фанати очікують стабільну збірку системи до вересня – жовтня 2022 року. Вже після цього виробники смартфонів, серед яких і Xiaomi, почнуть активно оновлювати свої девайси.

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До переліку ґаджетів, які отримають Android 13 входять пристрої брендів Xiaomi, Redmi та POCO. Серед них є навіть планшети.

Які смартфони Xiaomi отримають Android 13

Нижче наведено список смартфонів, власникам яких варто очікувати на оновлення Android до версії 13. Варто зазначити, що деякі з моделей викликають сумніви, як от Redmi Note 8 2021 року. Дивно, що цей пристрій може отримати останню версію Android навіть попри доволі хороші показники продажів.

Водночас не виключено, що компанія вирішила трохи оживити колись успішну модель. Хай там що, а перелік смартфонів, які можуть отримати Android 13 виглядає так:

Смартфони Xiaomi

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 11, 11 Pro, 11 Ultra, 11i, Mi 11X, 11X Pro

Xiaomi 11i / Hypercharge, 11T / Pro

Xiaomi Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G

Xiaomi 12S, 12S Pro

Xiaomi 12, 12 Pro,

Xiaomi 12 Lite, 12X, 12X (India), 12X Pro (India)

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX FOLD / FOLD 2

Xiaomi CIVI / CIVI S

Xiaomi Pad 5 Series

Смартфони Redmi

Redmi 10/Prime/2022/Prime 2022, 10 5G / Prime+ 5G

Redmi 10C / Redmi 10 (India)

Redmi Note 10/10S/Pro/Pro Max/Pro 5G

Redmi Note 10T/10 5G

Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G/Pro+ 5G

Redmi Note 11 Pro / Pro+ / 11E Pro

Redmi Note 11T/11 5G/4G

Redmi K40/Pro/Pro+/Gaming/K40S

Redmi K50/Pro/Gaming

Смартфони POCO

POCO F3/GT

POCO X3 GT / X3 Pro

POCO F4/Pro/GT

POCO M3 Pro 5G /M4 Pro 5G/M4 Pro 4G

POCO M4 5G

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Смартфони які не отримають Android 13

Окрім пристроїв, які точно отримають Android 13, слід додати перелік смартфонів, яким на офіційне оновлення розраховувати взагалі не варто. Єдиним варіантом залишиться хіба так звана кастомна прошивка, але це шлях досвідчених користувачів, які приймають усі ризики "вбити" смартфон.

Власникам моделей зі списку нижче рекомендуємо задуматися про покупку нового смартфона, якщо вони хочуть оцінити переваги Android 13.

Смартфони Xiaomi

Xiaomi Mi 10 / Pro / Ultra

Xiaomi 10T / Pro

Xiaomi Mi 10 Lite/Youth Edition, 10i/10T Lite

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Смартфони Redmi

Redmi K30 Pro / Zoom Edition

Redmi K30S Ultra

Redmi 9 / Prime / 9T / Power

Redmi Note 9 / 9S / Pro / Pro Max

Redmi Note 9 4G / 5G / 9T 5G

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi K30 4G/5G/Ultra/K30i 5G/Racing

Redmi X2 / M2 / M2 Pro

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Смартфони POCO

POCO X3 / NFC

POCO F2 Pro

Наведений перелік смартфонів виключно орієнтовний та отриманий на підставі даних сторонніх джерел. Втім, швидше за все, як це часто буває, майже весь він може виявиться вірним.