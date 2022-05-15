Android 13 все ще активно розробляється і до повноцінного релізу буде внесено чимало змін та доповнень. Фанати очікують стабільну збірку системи до вересня – жовтня 2022 року. Вже після цього виробники смартфонів, серед яких і Xiaomi, почнуть активно оновлювати свої девайси.
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До переліку ґаджетів, які отримають Android 13 входять пристрої брендів Xiaomi, Redmi та POCO. Серед них є навіть планшети.
Які смартфони Xiaomi отримають Android 13
Нижче наведено список смартфонів, власникам яких варто очікувати на оновлення Android до версії 13. Варто зазначити, що деякі з моделей викликають сумніви, як от Redmi Note 8 2021 року. Дивно, що цей пристрій може отримати останню версію Android навіть попри доволі хороші показники продажів.
Водночас не виключено, що компанія вирішила трохи оживити колись успішну модель. Хай там що, а перелік смартфонів, які можуть отримати Android 13 виглядає так:
Смартфони Xiaomi
- Xiaomi Mi 10S
- Xiaomi Mi 11, 11 Pro, 11 Ultra, 11i, Mi 11X, 11X Pro
- Xiaomi 11i / Hypercharge, 11T / Pro
- Xiaomi Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G
- Xiaomi 12S, 12S Pro
- Xiaomi 12, 12 Pro,
- Xiaomi 12 Lite, 12X, 12X (India), 12X Pro (India)
- Xiaomi MIX 4
- Xiaomi MIX FOLD / FOLD 2
- Xiaomi CIVI / CIVI S
- Xiaomi Pad 5 Series
Смартфони Redmi
- Redmi 10/Prime/2022/Prime 2022, 10 5G / Prime+ 5G
- Redmi 10C / Redmi 10 (India)
- Redmi Note 10/10S/Pro/Pro Max/Pro 5G
- Redmi Note 10T/10 5G
- Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G/Pro+ 5G
- Redmi Note 11 Pro / Pro+ / 11E Pro
- Redmi Note 11T/11 5G/4G
- Redmi K40/Pro/Pro+/Gaming/K40S
- Redmi K50/Pro/Gaming
Смартфони POCO
- POCO F3/GT
- POCO X3 GT / X3 Pro
- POCO F4/Pro/GT
- POCO M3 Pro 5G /M4 Pro 5G/M4 Pro 4G
- POCO M4 5G
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Смартфони які не отримають Android 13
Окрім пристроїв, які точно отримають Android 13, слід додати перелік смартфонів, яким на офіційне оновлення розраховувати взагалі не варто. Єдиним варіантом залишиться хіба так звана кастомна прошивка, але це шлях досвідчених користувачів, які приймають усі ризики "вбити" смартфон.
Власникам моделей зі списку нижче рекомендуємо задуматися про покупку нового смартфона, якщо вони хочуть оцінити переваги Android 13.
Смартфони Xiaomi
- Xiaomi Mi 10 / Pro / Ultra
- Xiaomi 10T / Pro
- Xiaomi Mi 10 Lite/Youth Edition, 10i/10T Lite
- Xiaomi Mi Note 10 Lite
Смартфони Redmi
- Redmi K30 Pro / Zoom Edition
- Redmi K30S Ultra
- Redmi 9 / Prime / 9T / Power
- Redmi Note 9 / 9S / Pro / Pro Max
- Redmi Note 9 4G / 5G / 9T 5G
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi K30 4G/5G/Ultra/K30i 5G/Racing
- Redmi X2 / M2 / M2 Pro
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Смартфони POCO
- POCO X3 / NFC
- POCO F2 Pro