AnTuTu представив рейтинг смартфонів, якими найбільше задоволені користувачі

3 жовтня 2022 , 16:41
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Джерело:

MyDrivers

Сервіс AnTuTu, призначений для тестування потужностей смартфонів, випустив свіжий рейтинг, у якому показав, які смартфони найбільше сподобалися користувачам. На першому місці пристрій, який в Україні, на жаль, не продається.

Результати сервіс визначає у відсотках. Тобто скільки користувачів, які оцінили смартфон, поставили позитивну оцінку, а скільки повідомили про незадоволення його роботою.

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Результати

Зазначимо, що це рейтинг смартфонів за вересень.

  • Перше місце посів Xiaomi 12S Ultra. Він отримав дуже хороші відгуки після свого виходу, але продається лише на китайському ринку, як і вся інша серія S. Смартфона отримав позитивну оцінку від 96,04 відсотка власників.
  • Новий флагман Huawei Mate 50 Pro, випущений у вересні, посів друге місце, набравши 92,26 відсотка. Його також наразі немає в Україні.
  • iQOO 10 Pro опинився на третьому місці. Він вийшов у липні та отримав 90,65 відсотка.


Якими смартфонами найбільше задоволені користувачі / Фото AnTuTu

Далі йде Oppo K10 5G, яким задоволені 90,41% користувачів. Замикає п'ятірку лідерів смартфон компанії Nubia Z40S Pro з результатом у 89,58 відсотка.

Також в десятку потрапили:

  • Vivo X Fold,
  • Redmi K50,
  • Moto X30 Pro,
  • Vivo X70 Pro+,
  • Oppo Find X3 Pro.
Нагадаємо, раніше AnTuTu публікував рейтинг найбільш продуктивних флагманів серпня. Перше місце тоді посів Asus ROG Phone 6 Pro на основі нової платформи Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. 
Автор: Олександр Гайдамашко