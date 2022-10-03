Результати сервіс визначає у відсотках. Тобто скільки користувачів, які оцінили смартфон, поставили позитивну оцінку, а скільки повідомили про незадоволення його роботою.

Цікаво Найпотужніші Android-смартфони середнього класу: свіжий рейтинг AnTuTu

Результати

Зазначимо, що це рейтинг смартфонів за вересень.

Перше місце посів Xiaomi 12S Ultra . Він отримав дуже хороші відгуки після свого виходу, але продається лише на китайському ринку, як і вся інша серія S. Смартфона отримав позитивну оцінку від 96,04 відсотка власників.

. Він отримав дуже хороші відгуки після свого виходу, але продається лише на китайському ринку, як і вся інша серія S. Смартфона отримав позитивну оцінку від 96,04 відсотка власників. Новий флагман Huawei Mate 50 Pro , випущений у вересні, посів друге місце, набравши 92,26 відсотка. Його також наразі немає в Україні.

, випущений у вересні, посів друге місце, набравши 92,26 відсотка. Його також наразі немає в Україні. iQOO 10 Pro опинився на третьому місці. Він вийшов у липні та отримав 90,65 відсотка.



Якими смартфонами найбільше задоволені користувачі / Фото AnTuTu

Далі йде Oppo K10 5G, яким задоволені 90,41% користувачів. Замикає п'ятірку лідерів смартфон компанії Nubia Z40S Pro з результатом у 89,58 відсотка.

Також в десятку потрапили:

Vivo X Fold,

Redmi K50,

Moto X30 Pro,

Vivo X70 Pro+,

Oppo Find X3 Pro.

Нагадаємо, раніше AnTuTu публікував рейтинг найбільш продуктивних флагманів серпня. Перше місце тоді посів Asus ROG Phone 6 Pro на основі нової платформи Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.