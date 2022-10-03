Результати сервіс визначає у відсотках. Тобто скільки користувачів, які оцінили смартфон, поставили позитивну оцінку, а скільки повідомили про незадоволення його роботою.
Цікаво Найпотужніші Android-смартфони середнього класу: свіжий рейтинг AnTuTu
Результати
Зазначимо, що це рейтинг смартфонів за вересень.
- Перше місце посів Xiaomi 12S Ultra. Він отримав дуже хороші відгуки після свого виходу, але продається лише на китайському ринку, як і вся інша серія S. Смартфона отримав позитивну оцінку від 96,04 відсотка власників.
- Новий флагман Huawei Mate 50 Pro, випущений у вересні, посів друге місце, набравши 92,26 відсотка. Його також наразі немає в Україні.
- iQOO 10 Pro опинився на третьому місці. Він вийшов у липні та отримав 90,65 відсотка.
Якими смартфонами найбільше задоволені користувачі / Фото AnTuTu
Далі йде Oppo K10 5G, яким задоволені 90,41% користувачів. Замикає п'ятірку лідерів смартфон компанії Nubia Z40S Pro з результатом у 89,58 відсотка.
Також в десятку потрапили:
- Vivo X Fold,
- Redmi K50,
- Moto X30 Pro,
- Vivo X70 Pro+,
- Oppo Find X3 Pro.