Традиційно Apple випускає оновлення операційної системи щоосені. Анонс iOS 15 варто очікувати восени 2021 року. При цьому вже зараз журналісти назвали перелік iPhone, що отримають це оновлення.

Восени цього року привід оновити свій девайс з'явиться у ще більшої кількості власників продуктів Apple. Принаймні про це свідчать дані видання The Verifier.

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Посилаючись на джерела журналісти стверджують, що оновитись до iOS 15 не зможуть пристрої з процесором Apple A9. Це моделі iPhone 6s і iPhone 6s Plus, які були випущені у вересні 2015 року. ще одним "застарілим девайсом" стане перший iPhone SE, який випустили навесні 2016 року.

Крім того, апдейт не отримають планшети iPad mini 4 (2015), iPad Air 2 (2014 року) і iPad 5 (2017), оснащені чіпами A8, A8X і A9 відповідно.

Пристрої, що оновляться до iOS 15

У список пристроїв, які будуть сумісними з новою ОС, стануть девайси iPhone 7, iPhone 7 Plus та новіші.

Припинення підтримки оновлень зазвичай пов'язане з апаратними обмеженнями. При цьому Apple вдається утримувати п'ятирічний цикл апдейтів для більшості своїх пристроїв.