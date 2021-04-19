Нове дослідження показало, що Reddit, Pinterest і Alibaba є одними з найбільших забруднювачів навколишнього середовища серед усіх сайтів світу. Також до лідерів за рівнем викидів парникового газу потрапили ігровий портал Nintendo, спортивний канал ESPN і модна мережа одягу Uniqlo.

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Як формувався звіт

У звіті, опублікованому платформою uSwitch, був розрахований вуглецевий слід 200 найпопулярніших вебсайтів з урахуванням безлічі факторів, що впливають на їх енергоефективність: від хостингу до розміру шрифту, зображень, відео та кольорів.

Ключовим же показником були джерела енергії, які живлять ту чи іншу хмару або телекомунікаційну мережу. Якщо великий центр обробки даних працює на викопному паливі, він потрапляє в подібний рейтинг.

Лідери рейтингу

Із сотень досліджених сайтів перше місце за показником забруднення зайняв Reddit: лише за одне відвідування і 69 кліків сайт виділяє, згідно з оцінками, близько 13,05 грама вуглекислого газу. Це еквівалентно проїзду 5 кілометрів на автомобілі.

Pinterest – близько 12,43 грама CO2 за середнє відвідування.

Ігровий портал Nintendo – 11,43 грама.

Сайт прогнозу погоди Accuweather.

Спортивна платформа ESPN.

Бренд Victoria's Secret.

Модна мережа Uniqlo.

Інтернет-магазин електроніки та гаджетів Banggood.

Китайський гігант електронної комерції Alibaba.

Рейтинг найкращих

Найбільш "чистим" популярним ресурсом стала "Вікіпедія" – вона виробляє 0,04 грама вуглекислого газу за відвідування. На другому місці по екологічності та енергоефективності розмістилася професійна соціальна мережа LinkedIn, за нею йде модний гігант H&M. Система онлайн-платежів PayPal, WordPress і криптовалютна біржа Coinbase теж потрапили в десятку кращих, за оцінками uSwitch.