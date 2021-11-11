Органи місцевої влади у багатьох країнах часто обладнують свої міста мережею безплатних "вай-фай"-точок. Це забезпечує для них політичні бали, а люди отримують підвищений рівень доступу до інформації та розваг. Згідно з Книгою рекордів Гіннеса містом, де розташована найбільша така мережа є столиця Мексики – Мехіко.

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Місто з найбільшою безплатною мережею Wi-Fi

У Мехіко живе понад 9 мільйонів людей. Це одне з найбільших міст світу. І, звісно, воно зіткнулося з коронавірусом та карантином. Учні змушені були переходити на дистанційну форму навчання, але не усі мали доступ до інтернету. Саме тоді до місцевої влади стали надходити прохання щодо обладнання безплатних точок доступу до мережі.

Влада прислухалася до містян та обладнала мережу CDMX-Internet para todos, яка має 21 500 безплатних точок Wi-Fi, що є абсолютним рекордом у світі станом на 9 листопада 2021 року. Також існує набагато менша мережа GRATIS_CDMX_WIFI, яка має 225 точок доступу. "Вай-фай"-точки розміщені повсюдно у місті: парки, сквери, зупинки та особливо громадський транспорт.