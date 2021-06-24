Найбільша тварина за всю історію планети: коли та де вона жила

За історію планети Земля на ній жило безліч живих організмів. Одні були маленькі, а інші виростали до велетенських розмірів. Та яка тварина була рекордсменом у вазі та розмірах?

Не дивлячись на велетенські розміри динозаврів, які домінували на Землі мільйони років, ніякий з них, ймовірно, не був таким великим, як синій кит, який досі живе в океанах нашої планети. Синій кит – це наймасивніша тварина, яка коли-небудь жила на Землі.

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Велетенський синій кит: дивитись відео онлайн

Детальніше про синього кита

Вага кита сягає 150 тонн. Найбільший виявлений екземпляр, самка, важила 180 тонн.

Тварина може виростати більше, ніж на 30 метрів.

Деякі динозаври могли бути близькі за вагою та розмірами до синього кита, але оцінка їхньою маси ускладнюється фрагментарністю знахідок. Мова йде про таких вимерлих тварин як Diplodocus hallorum, Amphicoelias, Supersaurus, Argentinosaurus.

Серце синього кита може важити 700 кілограмів.

Синій кит може легко проковтнути людину, як це зробив менший за нього горбатий кит.

Не дивлячись на свої розміри, синій кит не є найдовшою твариною у світі. Деякі динозаври були однозначно довші. Сьогодні найдовшою твариною є немертина Lineus longissimus.

Самки більші за самців. Найбільші представники синіх китів живуть у водах Південного океану.

Кити можуть жити понад 100 років.

Синій кит живе поодинці або невеликими групами в усіх океанах, але популяції в Південній півкулі набагато більші. Харчуються тварини ракоподібними тваринами, які називаються криль.

Самка кита народжує одне дитинча після 12 місяців вагітності. При появі на світ дитина має розмір 8 метрів. Щодня малятко набирає близько 90 кілограмів завдяки жирному молоку матері.

Дослідники оцінюють кількість синіх китів у світі до 25 тисяч тварин. Міжнародний союз охорони природи вважає, що вид перебуває під загрозою зникнення.