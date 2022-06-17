Яка сумна новина: росіяни не можуть активувати смартфони Samsung, ввезені паралельним імпортом

Зі смартфонами Samsung, ввезеними в Росію за системою паралельного імпорту, виникають проблеми — пристрої не активуються. Про проблему розповіло джерело, близьке до одного з ритейлерів.

Включити новий апарат, вставивши в нього SIM-карту російського оператора, неможливо, якщо пристрій не призначений для продажу в Росії. Щоб активувати пристрій, в нього треба поставити SIM-карту оператора, що працює в географічній зоні, куди Samsung офіційно відвантажила смартфон, і проговорити по ньому кілька хвилин. Тоді, за даними джерела, все запрацює. З iPhone подібних проблем немає.

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Що відомо

У службі техпідтримки Samsung підтверджують, що "вкрай бажано" активувати новий апарат у тій країні, в якій він придбаний. Або ввезти разом з новим пристроєм SIM-карту оператора, що працює в цій державі.

Розблокувати новий Samsung в Росії можна, уточнили в одному з офіційних сервісних центрів виробника. Для цього треба привезти апарат, заплатити 5 тисяч рублів і почекати два тижні, поки Samsung розгляне питання і надасть співробітникам сервісу код регіонального розблокування.

Про те, що в Росії виникають складнощі з активацією нових апаратів Samsung, підтвердили в Mobile Research Group. Відзначають, що проблема виникає приблизно з 20 відсотків смартфонів, ввезених по паралельному імпорту – близько 45-50 тисяч одиниць.

Повідомляється, то виробник блокує будь-які апарати, ввезені в Росію з країн Близького Сходу, Південної та Південно-Східної Азії, Китаю. Смартфони, які офіційно поставлені на ринок країн ЄАЕС, активуються і в Росії.

Що кажуть у Samsung

Samsung заявляє, що така політика багато років існує на глобальному рівні, задовго до припинення їх поставок у Росію і введення паралельного імпорту.

Якщо користувач не активував смартфон, призначений для іншого ринку, в країні придбання, він може звернутися за послугою негарантійного сервісного обслуговування в країні використання,

– кажуть у компанії.

Тобто ситуація не нова. З нею просто раніше не мали справи, оскільки росіяни могли спокійно купити смартфон офіційно – усі вони були дозволені ля користування в Росії.

Таким чином росіяни, які й без того змушені платити більше за незаконно ввезені з інших країн смартфони, будуть платити ще більше в сервісних центрах або за SIM-карту закордонного оператора. Навряд чи це додаватиме ґаджетам компанії привабливості.