Яка роль супутників Starlink у війні і чому вони настільки ефективні: відповідь експерта

Супутниковий зв'язок існує давно і це не є надзвичайно нова розробка. Наприклад, ви встановили вдома супутникову "тарілку", щоб "ловити" телеканали. Але це аж ніяк не відрізняється від того, аби таким самим чином "ловити" інтернет.

Про це 24 каналу розповів IT-підприємець та студент Міжнародного космічного університету Дмитро Білаш. Він також зазначив, що компанія Starlink зробила цю можливість – отримання інтернету з супутника, мобільною та дешевою послугою.

Читайте також Що буде, якщо Росії вдасться знищити супутники Starlink: пояснення IT-підприємця

"Тарілочка" Starlink доступна кожному, волонтери закупили таких чимало – вона дозволяє мати гарний швидкий зв’язок за доволі невеликі гроші,

– каже Дмитро Білаш.

І в цьому суть – вам не потрібно розгортати цілу екосистему, чи шукати величезну антену. Такі підключення роблять наші комунікації у військах – децентралізованими.

Дмитро Білаш каже, що це величезний плюс, адже ніхто не може забрати зв’язок, вдаривши по умовному центру зв’язку.

До теми – США реагують на неадекватні російські прогнози: дивіться відео

Що буде, якщо Starlink знищать

Якщо це станеться і Росії таки раптом вдасться знищити супутники Starlink, теоретично, це космічне сміття вдасться прибрати. Однак поки немає технологій, які здатні робити це масово.

Разом з тим, США зазначили, що притягнуть Росію до відповідальності, якщо це станеться.

Ілон Маск продовжить фінансувати Starlink в Україні