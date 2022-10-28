Про це 24 каналу розповів IT-підприємець та студент Міжнародного космічного університету Дмитро Білаш. Він також зазначив, що компанія Starlink зробила цю можливість – отримання інтернету з супутника, мобільною та дешевою послугою.
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"Тарілочка" Starlink доступна кожному, волонтери закупили таких чимало – вона дозволяє мати гарний швидкий зв’язок за доволі невеликі гроші,
– каже Дмитро Білаш.
І в цьому суть – вам не потрібно розгортати цілу екосистему, чи шукати величезну антену. Такі підключення роблять наші комунікації у військах – децентралізованими.
Дмитро Білаш каже, що це величезний плюс, адже ніхто не може забрати зв’язок, вдаривши по умовному центру зв’язку.
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Що буде, якщо Starlink знищать
Якщо це станеться і Росії таки раптом вдасться знищити супутники Starlink, теоретично, це космічне сміття вдасться прибрати. Однак поки немає технологій, які здатні робити це масово.
Разом з тим, США зазначили, що притягнуть Росію до відповідальності, якщо це станеться.
Ілон Маск продовжить фінансувати Starlink в Україні
- Ілон Маск запостив новий твіт, де заявив, що продовжить фінансувати систему супутникового зв'язку Starlink в Україні. SpaceX вже відкликала свій запит на фінансування після серії скандальних дописів.
- Мільярдер водночас він дорікнув, що інші компанії продовжують заробляти, а його компанія буде надавати гроші Україні.
- Маск говорив, що в Україну відправили 25 300 терміналів, але нібито тільки 10 630 платять за обслуговування.