Про це 24 каналу розповів IT-підприємець та студент Міжнародного космічного університету Дмитро Білаш. Він також зазначив, що компанія Starlink зробила цю можливість – отримання інтернету з супутника, мобільною та дешевою послугою.

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"Тарілочка" Starlink доступна кожному, волонтери закупили таких чимало – вона дозволяє мати гарний швидкий зв’язок за доволі невеликі гроші,

– каже Дмитро Білаш.

І в цьому суть – вам не потрібно розгортати цілу екосистему, чи шукати величезну антену. Такі підключення роблять наші комунікації у військах – децентралізованими.

Дмитро Білаш каже, що це величезний плюс, адже ніхто не може забрати зв’язок, вдаривши по умовному центру зв’язку.

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Що буде, якщо Starlink знищать

Якщо це станеться і Росії таки раптом вдасться знищити супутники Starlink, теоретично, це космічне сміття вдасться прибрати. Однак поки немає технологій, які здатні робити це масово.

Разом з тим, США зазначили, що притягнуть Росію до відповідальності, якщо це станеться.

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