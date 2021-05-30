Яка максимальна температура у Всесвіті

На Землі в пустелях температура середовища може сягати 65 градусів за Цельсієм. Температура середовища у термосфері Землі сягає 2 500 градусів за Цельсієм. Температура корони Сонця може сягати 1,5 мільйона градусів за Цельсієм. То яка ж максимальна температура може бути?

Точно невідомо, якою може бути максимальна температура. Сучасні наукові теорії "руйнуються", коли температура досягає "планківської температури", яка дорівнює 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 градусів за Цельсієм. Маючи таку температуру, об'єкт буде мати таке потужне випромінювання, що кожен фотон у ньому створить свою власну чорну діру.

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Сонце / Фото Unsplash

Яка мінімальна температура

З мінімальною допустимою температурю у фізиків значно простіше. Вона складає -273,15 градуса за Цельсієм. Така температура називається "абсолютний нуль".

"Абсолютний нуль" – це мінімальна температура, яку може мати фізичне тіло у Всесвіті. За такої температури припиняється будь-який рух атомів та молекул.