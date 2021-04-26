Камери на 200 мегапікселів уже скоро: яка компанія покаже їх першою

Ще не влігся шум довкола нових 108-мегапіксельних камер, які лише нещодавно з'явилися у деяких смартфонах, як уже заговорили про тестування смартфона з камерою на 200 мегапікселів. Він отримає датчик зображення надвеликого оптичного формату.

Сьогодні китайські джерела повідомили про те, що Xiaomi активно тестує 200-мегапіксельний датчик зображення надвеликого оптичного формату. Конкретні характеристики цього сенсора поки що не повідомляються.

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Нова камера

З огляду на те, що камеру останнього флагмана компанії Xiaomi Mi 11 Ultra назвали однією з кращих на ринку, можна з упевненістю стверджувати, що і цього разу ситуація буде аналогічною.

Xiaomi Mi 11 Ultra оснащений датчиком зображення Samsung ISOCELL GN2 роздільною здатністю 50 мегапікселів. Він виготовлений спільними зусиллями Xiaomi та Samsung.



Xiaomi Mi 11 Ultra / Фото Xiaomi

Очікується, що 200-мегапіксельний датчик, який зараз доводиться до ідеалу інженерами Xiaomi, з'явиться в наступному флагманському смартфоні компанії. Лей Цзюнь, засновник, голова і генеральний директор Xiaomi Group, розповів, що у відділі камер Xiaomi працює понад 1000 людей. Завдяки величезним інвестиціям даний напрямок поліпшується дуже швидко.

Інформації про терміни виходу такого смартфона поки немає.