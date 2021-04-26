Сьогодні китайські джерела повідомили про те, що Xiaomi активно тестує 200-мегапіксельний датчик зображення надвеликого оптичного формату. Конкретні характеристики цього сенсора поки що не повідомляються.

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Нова камера

З огляду на те, що камеру останнього флагмана компанії Xiaomi Mi 11 Ultra назвали однією з кращих на ринку, можна з упевненістю стверджувати, що і цього разу ситуація буде аналогічною.

Xiaomi Mi 11 Ultra оснащений датчиком зображення Samsung ISOCELL GN2 роздільною здатністю 50 мегапікселів. Він виготовлений спільними зусиллями Xiaomi та Samsung.

Xiaomi Mi 11 Ultra
Xiaomi Mi 11 Ultra / Фото Xiaomi

Очікується, що 200-мегапіксельний датчик, який зараз доводиться до ідеалу інженерами Xiaomi, з'явиться в наступному флагманському смартфоні компанії. Лей Цзюнь, засновник, голова і генеральний директор Xiaomi Group, розповів, що у відділі камер Xiaomi працює понад 1000 людей. Завдяки величезним інвестиціям даний напрямок поліпшується дуже швидко.

Інформації про терміни виходу такого смартфона поки немає.