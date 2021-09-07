Рішення NASA щодо проєкту вертольота Ingunuity

Фахівці NASA прийняли рішення про продовження польотів першого марсіанського вертольота Ingunuity на невизначений термін – це пов'язано як з хорошим технічним станом апарату, так і вкрай корисними результатами його роботи.

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З огляду на відмінний технічний стан апарату та результати його роботи керівники місії прийняли рішення продовжити його роботу, раніше польоти планувалися лише до кінця серпня.

Якщо вас цікавить більше інформації про те, як готували марсохід Perseverance та дрон Ingenuity і що вони роблять на Марсі, ми підготували для вас матеріал, у якому зібрали усю інформацію про місію.

Ingunuity на Марсі

Вертоліт Ingunuity прибув на Марс разом з ровером Perseverance 18 лютого 2021 року. На поверхню Червоної планети він висадився весною.

Спочатку планувалося, що вертоліт зробить не більше п'яти експериментальних польотів, тим самим довівши можливість використання подібних апаратів для дослідження планети. Однак станом на сьогодні дрон пропрацював майже пів року, зробивши за цей час тринадцять польотів і успішно переживши три великих збої в роботі .

. Тринадцятий за рахунком політ дрона відбувся 4 вересня 2021 року. Він піднявся на 8 метрів і пролетів в цілому 210 метрів за 161 секунду. Метою цього польоту було більш детальне дослідження регіону "Південна Сейта", розпочате в ході 12-го польоту. Ця область стала новим місцем роботи марсохода Perseverance, в ході нового польоту дрон отримав десять кольорових знімків скель і валунів, які надалі можуть досліджуватися ровером.



Фото регіону "Південна Сейта" під час 12-го польоту Ingenuity / Фото NASA JPL

До речі, про те, як пройшов історичний перший політ на іншій планеті ми детально описали у нашому матеріалі.