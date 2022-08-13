Якби ви могли говорити на Марсі, як би звучав ваш голос – перевірте та послухайте

Атмосфери на різних планетах кардинально відрізняються від того, що є на Землі. Коливання хвиль в повітряному середовищі нашої планети робить наш голос унікальним. На інших планетах ми звучали б по іншому. NASA дозволяє вам дізнатися, як би звучав ваш голос на Марсі.

Раніше 24 канал вже розповідав про те, що б сталося з астронавтом, який вирішив зняти скафандр і вдихнути марсіанського повітря. Там ми розповідали про особливості місцевого повітря. Але як би ми звучали на Марсі, якби змогли там говорити?

Не пропустіть Що таке низька навколоземна орбіта і чому супутники не падають нам на голови

Зрозуміти це і навіть почути себе нам допоможе NASA та новий сервіс агентства, який в режимі онлайн може надати вашому голосу потрібних характеристик і змусити його звучати максимально подібно до того, як би це було на Червоній планеті.

А можливо це завдяки даним зібраним марсоходом Perseverance, який зараз курсує іржавою планетою у пошуках залишків життя на дні кратера Єзеро. Почути себе на Марсі стало можливим завдяки спеціальним мікрофонам, які встановлені на марсоході. До речі, вони ж вперше в історії записали живі звуки вітру в атмосфері Марсу після приземлення на планету та звуки пересування ровера її поверхнею.



Мікрофон, який записує звуки для наукових цілей / Фото NASA

Як ви будете звучати на Марсі

Марс – дуже тихе місце. Його атмосфера настільки тонка, що високий звук значно послаблюється в такому середовищі ще й при низькому тиску. Річ у тім, що вуглекислий газ, який становить більшу частину марсіанської атмосфери, суттєво впливає на приглушення високих звуків. Це пов’язано з коливанням молекула CO2. Вони вкрай ефективно поглинають звуки.

Через особливість місцевої атмосфери загальна швидкість звуку становить приблизно 240 метрів на секунду, у той час, як на Землі цей показник сягає приблизно 340 метрів на секунду.

Почути, як саме ви звучите на Марсі можна використавши спеціальний сервіс від NASA за цим посиланням.

Читайте на сайті Суперкомп'ютер згенерував зображення зірки, що вибухнула на відстані 10 тисяч світлових років

Там же ви можете послухати інші звуки, такі, як звучання пташок, велосипедного дзвоника чи океанських хвиль. Можна навіть послухати кілька музичних композицій так, якби ви всілися у комфортному кріслі на верхівці марсіанської дюни та увімкнули програвач.