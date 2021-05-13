Як звільнити пам'ять на смартфоні: найкращі додатки для збільшення місця

Пам'ять на смартфоні здатна закінчуватися дуже швидко. Особливо, якщо у вас якісна камера – кілька десятків фото та відео в 4К можуть суттєво зменшити кількість вільної пам'яті. Крім того, зображення, відео й анімації, які ви отримуєте або відправляєте, також зберігаються в пам'яті смартфона, як і сотні збережених мемів. Тож пропонуємо кілька додатків для оптимізації сховища.

Користуючись смартфоном ви можете виявити, що з ваших 128 ГБ на смартфоні залишилося всього кілька гігабайтів. Для звільнення місця створено чимало додатків. Вони не тільки видаляють дублікати, а й мають багато супутніх функцій, включаючи хмарні сховища і системи очищення кеша. Ось кращі з них для Android.

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Amazon Photos – сховище фотографій від Amazon

Amazon Photos – в першу чергу є додатком для резервного зберігання фотографій і вже потім виконує інші корисні функції. Багато хто цього відразу не знав і тому розкритикував додаток у відгуках Google Play.



Amazon Photos для Android / Скриншот 24 канал

Зберігати фотографії можна безкоштовно, але якщо ви хочете завантажити на сервер ще й відео, то це потребуватиме додаткової оплати. Система буде зберігати і систематизувати фотографії. Ви зможете видаляти їх з телефону, але вони залишаться у хмарі.

Разом з тим ви отримаєте деякі інші корисні функції. Але якщо ви хочете користуватися всіма можливостями – доведеться платити. При цьому, цінник доволі високий, однак безкоштовних функцій для заощадження місця на смартфоні достатньо.

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Avast Cleanup – очищувач телефону від Avast

Avast Cleanup – це додаток, який може очистити вашу колекцію фотографій від непотрібних кадрів. Він сканує пристрій і показує, що ви можете видалити, щоб звільнити місце.

Таких додатків багато, але Avast йде трохи далі і пропонує для видалення не просто дублікати, а й просто схожі фото. Тобто, якщо ви кілька разів натиснули на кнопку зйомки, то отримаєте багато однакових фотографій. Через неповну відповідність всіх даних, включаючи EXIF, інші додатки не скажуть, що це дублікати, а Avast з великою ймовірністю зробить це.



Avast Cleanup допоможе очистити смартфон / Скриншот 24 канал

Додаток досить агресивно працює з оперативною пам'яттю. Але в цілому для такого інструменту він досить непоганий і може стати в нагоді, якщо вам треба почистити пам'ять телефону від великої кількості зайвих фото.

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CCleaner – програма для очищення телефону і ПК

CCleaner – популярний додаток для очищення на ПК, але і мобільна версія теж працює непогано. Вона дуже схожа на Avast Cleanup і працює майже так само, але свої особливості все ж є.



CCleaner – чудовий інструмент для очистки смартфона / Скриншот 24 канал

Додаток сканує ваше сховище, знаходить ваші фотографії і дозволяє видаляти зайве. Є функція видалення дублікатів фотографій, щоб трохи очистити вашу колекцію. Додаток досить простий і в деякому роді навіть примітивний.

У CCleaner також є деякі додаткові функції, такі як очищення оперативки, якими краще не користуватися. Але для основного завдання – очищення галереї – він цілком підходить.

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Duplicates Cleaner – видалення дублікатів

Duplicates Cleaner теж заслужено входить до переліку кращих додатків для очищення дублікатів фотографій. Він працює не лише з фотографіями або зображеннями, але й з іншими типами файлів. Наприклад, такими як аудіофайли, документи і навіть відеофайли.

Це відмінний спосіб трохи очистити ваш смартфон від купи непотрібних файлів. Однак Duplicates Cleaner працює лише з файлами, які насправді є дублікатами. Тобто, він не може визначити фотографії який виглядають однаково. Вони повинні повністю відповідати один одному за назвою, розміром файлу, датою створення та іншими параметрами. Якщо ви хочете вичистити схожі фотографії, а не тільки однакові, то краще вибирайте щось інше.



Duplicates Cleaner видаляє лише дублікати фото та файлів / Скриншот 24 канал

Проте в іншому Duplicates Cleaner працює досить непогано і серйозних нарікань до нього немає. Він може звільнити досить багато місця, якщо ви зберігаєте все підряд і часто дублюєте картинки.

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Google Фото – кращий додатки для фото на Android

Google Фото – це золотий стандарт для резервного копіювання фотографій. Він завантажує вашу колекцію до вашого профілю Google Drive, дозволяючи вам видаляти зображення зі свого телефону.

Крім того, він також архівує матеріали, щоб заощадити місце у хмарному сховищі. А ще дає зрозуміти, які старі і непотрібні зображення можна видалити, щоб не тягнути їх з собою день у день. Наприклад, такі, як старі скріншоти.



Google Фото збереже пам'ять вашого смартфона / Скріншот 24 канал

Прикро те, що раніше все це працювало абсолютно безкоштовно, але тепер Google набридло робити це за так. Фішку із завантаженням безлімітної кількості фотографій у високій якості скасували і тепер доведеться платити за зберігання будь-яких матеріалів. Безкоштовний обсяг становить всього 15 ГБ. Але збільшення об'єму не таке дороге, щоб сильно турбуватися з цього приводу.

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Remo Duplicate Photo Remover – простий додаток

Remo Duplicate Photos Remover дозволяє користувачам ідентифікувати й видаляти однакові фотографії з їх бібліотеки. В цілому нічого нового, але додаток можна назвати, напевно, найпростішим з інших.



Remo Duplicate Photo Remover – ще один очищувач дублікатів / Скриншот 24 канал

Remo Duplicate Photos Remover сканує ваш пристрій на наявність файлів зображень і визначає дублікати. Ви видаляєте дублікати і продовжуєте жити своїм життям. Є функція виявлення схожих фотографій. Таким чином, якщо у вас є 9 селфі, зроблених в один день, але ви хочете залишити тільки одне, це допоможе вам знайти і видалити інші вісім.

Іноді трапляються помилки і додаток пропонує видалити не те, що потрібно або не пропонує те, що потрібно, але великою проблемою це назвати складно. В цілому все працює.

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Resilio Sync – локальне хмара для фотографій

Resilio Sync – це додаток для автономного хмарного сховища. Ви встановлюєте його на свій комп'ютер, а потім на свій телефон. Після цього ви зможете переміщати фотографії з телефон на комп'ютер, як в хмару.



Resilio Sync – інструмент для організації власного хмарного сховища / Скриншот 24 канал

Це відмінний спосіб вивантажити фотографії (і інші файли), щоб ви могли видалити їх зі свого телефону. Файли доступні у будь-який час через додаток. Безкоштовна версія трохи обмежена. Якщо вам потрібна повна функціональність, заплатити доведеться досить дорого, але це не підписка, а разовий платіж.

Додаток виявиться вкрай корисним, якщо у вас вже є домашній архів чи автономне сховище файлів.

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