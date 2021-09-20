Як зупинити ураган за допомогою бульбашок

Уявіть, що перед вами стоїть стакан з водою та соломинкою. Ви через соломинку пускаєте бульки у стакан – всі це колись робили. Хто ж знав, що ця дитяча забавка може зупиняти потужні та смертоносні тропічні урагани. Правда, треба дещо більший масштаб.

Глобальне потепління становить велику небезпеку для людей. Здавалося б, що це призводить хіба до підняття температури та рівня світового океану. Але вони призводять й до збільшення кількості та інтенсивності штормів та ураганів. Окрім того, ареал того, де може утворитися та існувати така негода теж розширюється. Норвезький стартап OceanTherm вирішив боротися з ураганами оригінальним методом – бульбашками.

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Зупинити ураган завісою з бульок: дивитись відео

Як утворюються урагани

Урагани виникають, коли гаряче та холодне повітря зустрічаються над теплими океанськими водами з температурою від 26,5 градусів за Цельсієм. Чим тепліша вода, тим сильніший може утворитися ураган.

Але вода з температурою нижче 26,5 градусів за Цельсієм не має ні достатньо тепла, ні достатнього рівня випаровування, щоб "нагодувати" ураган. Тому вода з такою температурою або зменшить силу стихії, або взагалі не дозволить виникнути урагану.

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Проєкт OceanTherm

Ідея норвезької компанії Ocean Therm якраз і полягає у тому, щоб охолодити верхні прошарки океану, опустивши труби глибоко під воду.

Через труби буде видуватися стиснене повітря, утворюючи бульки. Вони будуть підіймати прохолодну воду вгору, що опустить температуру верхніх прошарків океану нижче 26,5 градусів за Цельсієм. Труби будуть розгорнуті з використанням флоту кораблів, які патрулюватимуть райони ймовірного утворення ураганів, наприклад, Мексиканську затоку, й створять "бульбашкову завісу" на шляху урагану, щоб зменшити його силу або взагалі "загасити".

Зараз система проходить випробування. На ураганах її ще не тестували.

Слід зазначити, що Норвегія довгі роки використовує систему з труб, які утворюють "бульбашкові завіси". Різниця лише в тому, що ці труби подають тепле повітря, щоб убезпечити фіорди від замерзання.