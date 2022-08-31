Усі месенджери мають деякі спільні риси в тому, як працюють їхні функції блокування. Розглянемо спільні, а також їх відмінності.

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Telegram

Цей месенджер стає дедалі популярнішим, швидко нарощуючи аудиторію завдяки своїй функціональності та обіцяній безпечності. Його обирають переважно молоді люди, яким важлива технологічність та регулярна поява нових функцій.

Якщо ви хочете когось заблокувати, достатньо перейти на сторінку користувача й у меню обрати "Заблокувати". При цьому сам заблокований не отримає жодного сповіщення, а ваш чат з обох сторін не зазнає жодних змін: усі повідомлення та медіа залишаться доступними.

Єдина візуальна зміна, яку можна буде помітити – зникнення аватара. Якщо вас заблокували, ви більше не побачите головну фотографію співрозмовника , а на її місці тепер демонструватимуться перші букви імені.

, а на її місці тепер демонструватимуться перші букви імені. Найголовніше, що тепер жодне ваше повідомлення не буде доставлене до адресата – біля бульбашок повідомлень стоятиме одна відмітка, а не подвійна. При цьому, зверніть увагу, на тому кінці буде видно статус "Пише", якщо ви набиратимете текст.

У випадку з дзвінками все очевидніше: месенджер не створюватиме видимість роботи, а відразу напише "Не вдалося з'єднатися", посилаючись на налаштування приватності.

Уже через кілька хвилин у статусі відвідування вашого співрозмовника з'явиться помітка "Дуже давно".

Зверніть увагу, що у випадку розблокування всі написані під час дії бану повідомлення не будуть автоматично доставлені вашому співрозмовнику. Вони так і залишаться у статусі непрочитаних у вас, а в нього взагалі не з'являться.

WhatsApp

Месенджер від компанії Meta недалеко пішов від попереднього. Хоч він і не володіє величезною кількістю тих функцій, які пропонує Telegram, WhatsApp продовжує залишатися в українському топі месенджерів.

Тут ситуація з блокуванням дуже схожа:

Повідомлення просто йдуть "в один кінець", залишаючи відмітку про прочитання сірою, а не синьою.

Аватар також зникає, а на його місці ви побачите схематичну піктограму силуету людини.

З дзвінками історія дещо інша – якщо ви спробуєте подзвонити користувачеві, який вас заблокував, ви будете чути гудки, однак на тому кінці жодного дзвінка не пролунає, як і сповіщення.

Viber

Нарешті, останній месенджер, який довгий час утримує першість серед українських користувачів – Viber. Його часто використовують у корпоративному спілкуванні.

Як і в попередніх випадках, у разі занесення вас до чорного списку ви про це не дізнаєтесь прямо. У чаті не буде жодних сповіщень про блокування або заборону на повідомлення або дзвінки.

Визначити, що співрозмовник вас заблокував можна лише за однією ознакою: повідомлення не доставляються (одна сіра галочка), хоча людина знаходиться "В мережі".

Зверніть увагу, Viber, на відміну від двох попередніх месенджерів, має три статуси повідомлень. Одна сіра галочка – повідомлення відправлене у вас, але не доставлено отримувачу. Дві сірі галочки – повідомлення доставлене отримувачу, але він його ще не прочитав. Дві фіолетові галочки – повідомлення прочитане.

Статус "В мережі" може й не відображатись, але якщо людина явно заходить у Viber, а ваші повідомлення в статусі "Не доставлені" — висновок очевидний.

При цьому ваш вихідний дзвінок усередині Viber вічно показуватиме "Виклик", але співрозмовник його навіть не побачить.

Якщо співрозмовник розблокує вас, то всі повідомлення, які ви йому написали, будучи в бані, доставлені не будуть, однак у вас відображатимуться в статусі прочитаних.

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