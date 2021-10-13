Представлено технологію, яка перетворює в дисплей будь-який ваш одяг

У XXI столітті ґаджети стали незмінними. Смартфони, розумні годинники, розумні окуляри та інші корисні пристрої широко розповсюджені у світі. Головна їхня мета – спрощений доступ до інформації. Та іноді потрібно робити багато "зайвих" рухів, щоб цю інформацію отримати. Винахідники знайшли спосіб пришвидшити цей процес.

Нову технологію винахідники назвали PocketView. Винахід може функціонувати як окрема технологія чи може бути включений в до сучасних пристроїв. Дисплей просвічує крізь тканину, показуючи різноманітні повідомлення: електронна пошта, час, погода чи інша потрібна інформація.

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Детальніше про розробку

Ідея полягає у тому, щоб у користувача була можливість показувати ту інформацію, яка раніше була видна лише на екрані смартфона. Тому на PocketView буде видно необхідний мінімум даних.

Цього достатньо для зображення основних інструкцій по навігації, якщо ви йдете пішки чи їдете на велосипеді. Або, скажімо, ви отримали повідомлення і не хочете відволікатися на його прочитання. Ви можете поглянути на дисплей і побачити повідомлення,

– розповідає Ентоні Альберт Радж Ірудаярадж.

Оскільки пристрої PocketView можуть мати різні форми та розміри, їх можна носити та використовувати у будь-якому одязі, який має кишеню. Ще одним ключовим моментом нової технології є те, що вона відносно недорога і може бути легко та швидко розгорнута в великих масштабах.

Прототипи PocketView підтримують Bluetooth, тому їх можна легко синхронізувати зі смартфонами.

Винахідники говорять, що такий ґаджет можна буде використовувати як аксесуар, наприклад, у нічному клубі чи під час заняття спортом.